Переводим преступникам сотни тысяч – зачем?

19-го июня в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 44-летней
жительницы Гатчины, работающей школьной учительницей. Накануне ей на мобильный
телефон позвонил с московского номера «сотрудник банка» и сообщил, что на ее
имя оформлен кредитный договор. После этого женщину так ловко ввели в
заблуждение, что она самостоятельно оформила кредит на сумму 389 тысяч рублей в
одном банке и на сумму 298 тысяч рублей – в другом. Полученные денежные
средства по указанию мошенника она перевела на две банковских карты, номера
которых ей продиктовали. Ущерб составил 630 тысяч рублей.
18-го июня в Коммунарский
отдел полиции обратилась 41-летняя жительница Лукашей, которой несколько раз
звонил «сотрудник службы безопасности банка» и рассказывал про кредит, который
от ее имени пытаются оформить злоумышленники. Далее женщина, следуя инструктажу
мошенника, оформила онлайн кредит на 200 тысяч рублей, перевела деньги на свою
карту в другом банке, где уже было 44 тысячи, и потом все вместе – свои и
заемные средства – отправила на карту преступнику. Ущерб – 244 тысячи рублей.
15-го июня также в
Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 63-летнего жителя Коммунара,
которому названивала незнакомая женщина, представившаяся сотрудницей службы
безопасности банка. Она сообщила, что со счета пенсионера кто-то пытается
украсть деньги, и поэтому их нужно снять и перевести на указанные номера телефонов.
Пенсионер снял 140 тысяч рублей и отправил мошенникам.
Возбуждены уголовные дела
по статье 159 УК РФ – мошенничество.