Переводим преступникам сотни тысяч – зачем?

19-го июня в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 44-летней жительницы Гатчины, работающей школьной учительницей. Накануне ей на мобильный телефон позвонил с московского номера «сотрудник банка» и сообщил, что на ее имя оформлен кредитный договор. После этого женщину так ловко ввели в заблуждение, что она самостоятельно оформила кредит на сумму 389 тысяч рублей в одном банке и на сумму 298 тысяч рублей – в другом. Полученные денежные средства по указанию мошенника она перевела на две банковских карты, номера которых ей продиктовали. Ущерб составил 630 тысяч рублей.

18-го июня в Коммунарский отдел полиции обратилась 41-летняя жительница Лукашей, которой несколько раз звонил «сотрудник службы безопасности банка» и рассказывал про кредит, который от ее имени пытаются оформить злоумышленники. Далее женщина, следуя инструктажу мошенника, оформила онлайн кредит на 200 тысяч рублей, перевела деньги на свою карту в другом банке, где уже было 44 тысячи, и потом все вместе – свои и заемные средства – отправила на карту преступнику. Ущерб – 244 тысячи рублей.

15-го июня также в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 63-летнего жителя Коммунара, которому названивала незнакомая женщина, представившаяся сотрудницей службы безопасности банка. Она сообщила, что со счета пенсионера кто-то пытается украсть деньги, и поэтому их нужно снять и перевести на указанные номера телефонов. Пенсионер снял 140 тысяч рублей и отправил мошенникам.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ – мошенничество.