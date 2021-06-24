В Гатчинском районе утонул ребёнок

Семья дачников из Петербурга отдыхала в Вырице на берегу Оредежа на улице Калинина. Дети катались по реке на надувном матрасе, родители были рядом. Исчезновение маленького Андрюши заметили не сразу. Когда опомнились, кинулись спасать, вызвали МЧС, «скорую помощь». Ребенка вытащили из воды через 15 минут, пытались откачивать, но безуспешно.

Мальчик погиб. Вчера – 23-го июня – ему исполнилось шесть лет. Следственный отдел по г. Гатчине проводит проверку по факту гибели несовершеннолетнего.

Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области обращается к родителям: не оставляйте детей без присмотра на берегу и тем более в воде! Купание в водоемах Гатчинского района запрещено! Неосторожность и легкомыслие могут обернуться трагедией.