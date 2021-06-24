За пропиской ― в МФЦ

Начиная с 1 июля 2021 года, через МФЦ любого района области можно прописаться в квартире, комнате или доме.
Обращаться нужно в МФЦ по месту
их нахождения. Перечень документов опубликован на сайте mfc47lo.ru.
С 1 июля 2021 г. жители Ленинградской области могут оформить постоянную и временную регистрацию во всех филиалах и отделах МФЦ Ленинградской области.
Начиная с 1 июля 2021 года, через МФЦ любого района области можно прописаться в квартире, комнате или доме.
Обращаться нужно в МФЦ по месту
их нахождения. Перечень документов опубликован на сайте mfc47lo.ru.
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