За пропиской ― в МФЦ

За пропиской ― в МФЦ

С 1 июля 2021 г. жители Ленинградской области могут оформить постоянную и временную регистрацию во всех филиалах и отделах МФЦ Ленинградской области.

Рубрики : Общество     24 Jun 2021

Начиная с 1 июля 2021 года,  через МФЦ любого района области можно прописаться в квартире, комнате или доме.

Обращаться нужно в МФЦ по месту их нахождения. Перечень документов опубликован на сайте mfc47lo.ru.

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