Кадастровая палата проведет консультацию в областных МФЦ

Каждый, у кого есть
вопросы, касающиеся кадастрового учета зданий, строений, сооружений и земельных
участков сможет обратиться в ближайшее отделение МФЦ и оттуда, в режиме онлайн,
получить персональную консультацию сотрудника Кадастровой палаты.
Среди тем, по которым
можно получить консультацию ― кадастровая стоимость объектов недвижимости,
кадастровый учет земельных участков и (или) строений на них, снятие с
кадастрового учета, объединение/раздел объектов недвижимости, изменение
планировки (реконструкция) помещения, строения, здания, сроки и порядок рассмотрения заявлений,
изменение характеристик объектов недвижимости (уточнение и изменение границ
земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка,
категории земельного участка).
Для участия необходима
предварительная запись на официальном портале www.mfc47.ru. Время консультаций:
с 10 до 13 часов.