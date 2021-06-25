Кадастровая палата проведет консультацию в областных МФЦ

Каждый, у кого есть вопросы, касающиеся кадастрового учета зданий, строений, сооружений и земельных участков сможет обратиться в ближайшее отделение МФЦ и оттуда, в режиме онлайн, получить персональную консультацию сотрудника Кадастровой палаты.

Среди тем, по которым можно получить консультацию ― кадастровая стоимость объектов недвижимости, кадастровый учет земельных участков и (или) строений на них, снятие с кадастрового учета, объединение/раздел объектов недвижимости, изменение планировки (реконструкция) помещения, строения, здания, сроки и порядок рассмотрения заявлений, изменение характеристик объектов недвижимости (уточнение и изменение границ земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка, категории земельного участка).

Для участия необходима предварительная запись на официальном портале www.mfc47.ru. Время консультаций: с 10 до 13 часов.