Ленинградская область готовится принять «Формулу-1»

«Из всех регионов России для проведения самых известных международных гонок была выбрана именно Ленинградская область. Расположенный здесь комплекс «Игора Драйв» позволяет не только принимать соревнования самого высокого уровня, но доступен для большого числа болельщиков», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На территории комплекса расположено 10 трасс протяженностью более 10 км, комплекс имеет возможность принимать у себя все популярные мировые серии авто и мотогонок. Одновременно за соревнованиями здесь могут наблюдать более 50 тыс. зрителей.

Напомним, что в 2020 году «Игора Драйв» получила лицензию «Т1», позволяющую им проводить гонки «Формулы-1». Сейчас комплексу необходимо довести свою инфраструктуру до требований гонок на автомобилях высшего класса.

Заявление о том, что Гран-при России чемпионата мира «Формулы-1» с 2023 года будет проходить на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом сделал президент и исполнительный директор «Ф-1» Стефано Доменикали на празднике «Алые паруса».

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области