Стиль и комфорт вашей квартиры – на расстоянии одного ремонта

Стиль и комфорт вашей квартиры – на расстоянии одного ремонта

Хотите немного освежить обстановку вашего дома, ищете идеи для креативного ремонта, колеблетесь с выбором стилистики и дизайна, не знаете, куда обратиться за профессиональной и комплексной консультацией по вопросам современного ремонта?

Рубрики : Общество     28 Jun 2021

Решение всех этих вопросов очень простое – посетите сайт sbax.ru ознакомьтесь с особенностями работы компании СБАКС, специализирующейся на ремонтировании жилья в Санкт-Петербурге, как в новостройках, так и во вторичном сегменте.

В чем преимущества профессионального ремонта?
SBAX придерживается особой философии в вопросах ремонта – здесь уверены, что даже на самой скромной по размерам жилой площади можно обустроить стильное и комфортабельное пространство, максимально функциональное, эстетичное, отражающее личные вкусы и предпочтения владельца, его индивидуальность.

Обратившись в компанию СБАКС, получаете возможность ощутить следующие преимущества:

  • индивидуальный подход, полное согласование каждой детали на этапе разработки дизайн-проекта;
  • готовность выслушать ваши идеи, пожелания и воплотить их на практике, даже если речь идет о самых смелых и неординарных задумках;
  • тщательную подготовку – выполнение необходимых замеров, составление подробной сметы и архитектурного проекта;
  • полное юридическое сопровождение – с клиентом заключается нотариально заверенный договор, где подробно прописаны все условия сотрудничества, включая общую стоимость услуг и дату сдачи объекта;
  • использование исключительно высококачественных материалов от проверенных производителей;
  • выполнение работ исключительно в урочное время, внимательное и ответственное отношение в реализации проекта всех сотрудников – начиная с дизайнеров и инженеров, закачивая специалистами по клинингу;
  • гарантированно качественный и долговечный результат – перед сдачей квартиры она проходит полную финишную проверку архитектором компании, в случае выявления даже самых небольших недочетов они оперативно устраняются.

В результате, владельцы въезжают в полностью обновленную, чисто убранную квартиру и просто наслаждаются комфортом и эстетикой новой обстановки.

Обратите внимание, что на сайте SBAX для просмотра доступно обширное портфолио выполненных компанией проектов, где представлены не только качественные и яркие фотоиллюстрации, но и подробные описания специфики реализации того или иного заказа. Таким образом, вы сможете не только вдохновиться на собственные «подвиги» в сфере ремонта, но и получите много полезной информации, которая позволит в дальнейшем более четко представить масштаб, общую стилистическую концепцию и характер ремонтного проекта.



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