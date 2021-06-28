Стиль и комфорт вашей квартиры – на расстоянии одного ремонта

Решение всех этих вопросов
очень простое – посетите сайт sbax.ru
ознакомьтесь с особенностями работы компании СБАКС, специализирующейся на
ремонтировании жилья в Санкт-Петербурге, как в новостройках, так и во вторичном
сегменте.
В чем
преимущества профессионального ремонта?
SBAX придерживается особой философии в вопросах ремонта – здесь уверены, что даже на самой скромной по размерам жилой площади можно обустроить стильное и комфортабельное пространство, максимально функциональное, эстетичное, отражающее личные вкусы и предпочтения владельца, его индивидуальность.
Обратившись в
компанию СБАКС, получаете возможность ощутить следующие преимущества:
- индивидуальный
подход, полное согласование каждой детали на этапе разработки
дизайн-проекта;
- готовность
выслушать ваши идеи, пожелания и воплотить их на практике, даже если речь
идет о самых смелых и неординарных задумках;
- тщательную
подготовку – выполнение необходимых замеров, составление подробной сметы и
архитектурного проекта;
- полное
юридическое сопровождение – с клиентом заключается нотариально заверенный
договор, где подробно прописаны все условия сотрудничества, включая общую
стоимость услуг и дату сдачи объекта;
- использование
исключительно высококачественных материалов от проверенных производителей;
- выполнение
работ исключительно в урочное время, внимательное и ответственное
отношение в реализации проекта всех сотрудников – начиная с дизайнеров и
инженеров, закачивая специалистами по клинингу;
- гарантированно
качественный и долговечный результат – перед сдачей квартиры она проходит
полную финишную проверку архитектором компании, в случае выявления даже
самых небольших недочетов они оперативно устраняются.
В результате,
владельцы въезжают в полностью обновленную, чисто убранную квартиру и просто
наслаждаются комфортом и эстетикой новой обстановки.
Обратите внимание,
что на сайте SBAX для просмотра доступно
обширное портфолио выполненных компанией проектов, где представлены не только
качественные и яркие фотоиллюстрации, но и подробные описания специфики
реализации того или иного заказа. Таким образом, вы сможете не только
вдохновиться на собственные «подвиги» в сфере ремонта, но и получите много
полезной информации, которая позволит в дальнейшем более четко представить масштаб,
общую стилистическую концепцию и характер ремонтного проекта.