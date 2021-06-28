Стиль и комфорт вашей квартиры – на расстоянии одного ремонта

Решение всех этих вопросов очень простое – посетите сайт sbax.ru ознакомьтесь с особенностями работы компании СБАКС, специализирующейся на ремонтировании жилья в Санкт-Петербурге, как в новостройках, так и во вторичном сегменте.

В чем преимущества профессионального ремонта?

SBAX придерживается особой философии в вопросах ремонта – здесь уверены, что даже на самой скромной по размерам жилой площади можно обустроить стильное и комфортабельное пространство, максимально функциональное, эстетичное, отражающее личные вкусы и предпочтения владельца, его индивидуальность.

Обратившись в компанию СБАКС, получаете возможность ощутить следующие преимущества:

индивидуальный подход, полное согласование каждой детали на этапе разработки дизайн-проекта;

готовность выслушать ваши идеи, пожелания и воплотить их на практике, даже если речь идет о самых смелых и неординарных задумках;

тщательную подготовку – выполнение необходимых замеров, составление подробной сметы и архитектурного проекта;

полное юридическое сопровождение – с клиентом заключается нотариально заверенный договор, где подробно прописаны все условия сотрудничества, включая общую стоимость услуг и дату сдачи объекта;

использование исключительно высококачественных материалов от проверенных производителей;

выполнение работ исключительно в урочное время, внимательное и ответственное отношение в реализации проекта всех сотрудников – начиная с дизайнеров и инженеров, закачивая специалистами по клинингу;

гарантированно качественный и долговечный результат – перед сдачей квартиры она проходит полную финишную проверку архитектором компании, в случае выявления даже самых небольших недочетов они оперативно устраняются.

В результате, владельцы въезжают в полностью обновленную, чисто убранную квартиру и просто наслаждаются комфортом и эстетикой новой обстановки.

Обратите внимание, что на сайте SBAX для просмотра доступно обширное портфолио выполненных компанией проектов, где представлены не только качественные и яркие фотоиллюстрации, но и подробные описания специфики реализации того или иного заказа. Таким образом, вы сможете не только вдохновиться на собственные «подвиги» в сфере ремонта, но и получите много полезной информации, которая позволит в дальнейшем более четко представить масштаб, общую стилистическую концепцию и характер ремонтного проекта.







