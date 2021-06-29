Полицейский пострадал при задержании пьяного водителя

В ночь на 27-е июня экипаж дорожно-патрульной службы
получил информацию о том, что по Гатчине, по улице Сойту в сторону Киевской,
движется Hyundai Sonata, водитель которого грубо
нарушает правила и игнорирует требования полицейских остановиться. Обследовав
территорию, инспекторы ДПС обнаружили Hyundai, который, вместо того, чтоб
остановиться, только увеличил скорость.
Началось преследование, в ходе которого иномарка
внезапно остановилась. С водительской стороны из машины выскочил мужчина и
побежал в сторону ближайшего поля. Сотрудники полиции его догнали. При
задержании он оказал сопротивление, сорвав с нагрудного кармана полицейского
видеорегистратор. Применив физическую силу и спецсредства, стражи порядка
доставили гражданина в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району. В ходе
борьбы один из полицейских почувствовал острую боль в левой кисти. Медицинское
обследование показало закрытый краевой перелом основания средней фаланги
второго пальца со смещением отломков, ссадины рук.
В отношении задержанного – 29-летнего жителя Московской
области Дмитрия З. – был составлен административный протокол: за невыполнение
требования об остановке транспортного средства и за вождение в нетрезвом виде.
Кроме того, по факту применения насилия в отношении
представителя власти следственным отделом по г. Гатчине СУ СК РФ по
Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Гражданин З. помещен в
изолятор временного содержания.