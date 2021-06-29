Полицейский пострадал при задержании пьяного водителя

В ночь на 27-е июня экипаж дорожно-патрульной службы получил информацию о том, что по Гатчине, по улице Сойту в сторону Киевской, движется Hyundai Sonata, водитель которого грубо нарушает правила и игнорирует требования полицейских остановиться. Обследовав территорию, инспекторы ДПС обнаружили Hyundai, который, вместо того, чтоб остановиться, только увеличил скорость.

Началось преследование, в ходе которого иномарка внезапно остановилась. С водительской стороны из машины выскочил мужчина и побежал в сторону ближайшего поля. Сотрудники полиции его догнали. При задержании он оказал сопротивление, сорвав с нагрудного кармана полицейского видеорегистратор. Применив физическую силу и спецсредства, стражи порядка доставили гражданина в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району. В ходе борьбы один из полицейских почувствовал острую боль в левой кисти. Медицинское обследование показало закрытый краевой перелом основания средней фаланги второго пальца со смещением отломков, ссадины рук.

В отношении задержанного – 29-летнего жителя Московской области Дмитрия З. – был составлен административный протокол: за невыполнение требования об остановке транспортного средства и за вождение в нетрезвом виде.

Кроме того, по факту применения насилия в отношении представителя власти следственным отделом по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Гражданин З. помещен в изолятор временного содержания.