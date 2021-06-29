Регион выбирает лучших наставников

Принять участие в нем смогут предприятия-участники
национального проекта «Производительность труда». Сегодня уже на 31 предприятии
Ленинградской области внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта, отбор
новых участников ведется регулярно.
Конкурс лучших практик проводится в четырех
номинациях. Так, в номинации «Наставничество в области повышения
производительности труда» будут оцениваться три практики — передача ключевых
знаний и навыков работникам, наставничество для назначаемых на должности начального
и среднего звеньев управления.
Номинация «Наставничество в профессиональном
самоопределении» будет оценивать работу по профессиональной ориентации
школьников, а «Наставничество в
профессиональном развитии молодежи» — работу с молодежью, проходящей учебную и
производственную практику. Еще одна номинация «Наставничество в области
прорывных технологий» оценивает взаимодействие с вузами и Центрами трансфера
технологий.
В каждой номинации будет оцениваться
результативность практик, их уникальность и возможность тиражирования на других
предприятиях.
«Мы видим позитивные результаты на предприятиях,
участвующих в нацпроекте, применение ими новых подходов к наставничеству,
обучению сотрудников бережливым технологиям, и для нас важно распространить
этот опыт и на другие производства, не вошедшие в проект», — прокомментировала
заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области Юлия Косарева.
Заявки на конкурс принимаются с 29 июня по 23 июля
2021 года, подробная информация и формы документов размещены на сайте
организатора конкурса – комитета экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области.