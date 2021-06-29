Регион выбирает лучших наставников

Принять участие в нем смогут предприятия-участники национального проекта «Производительность труда». Сегодня уже на 31 предприятии Ленинградской области внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта, отбор новых участников ведется регулярно.

Конкурс лучших практик проводится в четырех номинациях. Так, в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» будут оцениваться три практики — передача ключевых знаний и навыков работникам, наставничество для назначаемых на должности начального и среднего звеньев управления.

Номинация «Наставничество в профессиональном самоопределении» будет оценивать работу по профессиональной ориентации школьников, а «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» — работу с молодежью, проходящей учебную и производственную практику. Еще одна номинация «Наставничество в области прорывных технологий» оценивает взаимодействие с вузами и Центрами трансфера технологий.

В каждой номинации будет оцениваться результативность практик, их уникальность и возможность тиражирования на других предприятиях.

«Мы видим позитивные результаты на предприятиях, участвующих в нацпроекте, применение ими новых подходов к наставничеству, обучению сотрудников бережливым технологиям, и для нас важно распространить этот опыт и на другие производства, не вошедшие в проект», — прокомментировала заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия Косарева.

Заявки на конкурс принимаются с 29 июня по 23 июля 2021 года, подробная информация и формы документов размещены на сайте организатора конкурса – комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.