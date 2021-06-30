«Единая Россия» призвала объединить волонтёрские организации всей страны в единый штаб

«Сегодня как никогда
необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и не останавливали. Более
того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан», - подчеркнул
секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Он обратился к
представителям «Молодой Гвардии Единой России» с просьбой координировать работу
единого волонтерского штаба и определять наиболее востребованные точки помощи.
«В первую очередь именно туда направить все имеющиеся ресурсы», - сказал Андрей
Турчак.
Как отметил главный врач
больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко, волонтеры – «это мощная сила,
крепкая стена, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом».
«Я думаю, все видят из
открытых источников значимый рост заболевших и госпитализированных, резко
возросшую нагрузку на систему здравоохранения. И честно скажу, что я очень рад,
что у меня есть на моем столе такой «козырь», как волонтеры, к которому я могу
прибегнуть», - отметил он. Отдельно Денис Проценко поблагодарил «Волонтеров-медиков»,
которые оказывали помощь врачам с первых дней пандемии.
В свою очередь,
представители движения подтвердили, что готовы включиться в работу и полностью
поддерживают инициативу по созданию единого штаба. По словам руководителя
движения «Волонтеры-медики» Ольги Кобелевой, во время пандемии более 20 тысяч
добровольцев организации помогали медучреждениям, и их работа не прекращалась.
«Сегодня мы вынуждены
объявить новый набор волонтеров, так как помощи много не бывает, мы все это
понимаем. Сейчас особенно важна работа тех из них, кто работал в первую и
вторую волну, кто помогает и понимает всю сложность данной ситуации. Наши
опытные активисты сейчас отказываются от отпусков, поездок, чтобы подготовить
новоиспеченных волонтеров», - рассказала Ольга Кобелева.
Идею создания единого
центра помощи на базе уже существующих в регионах поддержали и «Волонтеры
Победы». По словам руководителя движения Ольги Амельченковой, сейчас необходимо
не только определить ключевые направления помощи, но и максимально упростить
доступ людей к ней.
Помощь окажут и активисты
«Российских студенческих отрядов», сообщила комиссар Центрального штаба
молодежной общероссийской общественной организации Мария Корнилова. По ее
словам, к работе подключатся добровольцы, которые заняты в трудовых проектах
организации в регионах. Кроме того, создание единого волонтерского штаба
поддержали активисты движения «Мы Вместе», Ассоциации волонтёрских центров и
других общественных организаций.
Напомним, первый
волонтерский центр «Единая Россия» открыла в марте 2020 года в Калуге, в
течение месяца – во всех регионах. Такие центры объединили более 100 тысяч
активистов – студентов, «серебряных волонтеров», представителей общественных
организаций, бизнеса и неравнодушных граждан. За время пандемии они оказали
помощь сотням тысяч жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также
медикам. Волонтёрские центры передали больницам 200 легковых автомобилей для
доставки врачей на вызовы к пациентам, реанимобили для наиболее пострадавших от
пандемии регионов, защитные костюмы для медиков, средства индивидуальной защиты
для граждан. Активисты партии, депутаты различных уровней на протяжении
нескольких месяцев занимались автоволонтерством. В партнерстве с бизнесом
обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием.