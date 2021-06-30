Юные экспериментаторы из Тосно отмечены на «Стратосферном спутнике»

Юные экспериментаторы из Тосно отмечены на «Стратосферном спутнике»

В ходе Всероссийской научно-исследовательской программы «Стратосферный спутник», реализуемой при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» в рамках национального проекта «Образование» учащиеся Центра информационных технологий из Тосно отмечены экспертным жюри среди 5 команд, наиболее успешно выполнивших все заявленные задачи экспериментов.

Рубрики : Образование     30 Jun 2021
Ребята из Тосно представили проект по исследованию аспектов работы микрокомпьютеров в условиях стратосферы с целью обработки и идентификации земных объектов в условиях, приближённым к космическим.
Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+