Юные экспериментаторы из Тосно отмечены на «Стратосферном спутнике»

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В ходе Всероссийской научно-исследовательской программы «Стратосферный спутник», реализуемой при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» в рамках национального проекта «Образование» учащиеся Центра информационных технологий из Тосно отмечены экспертным жюри среди 5 команд, наиболее успешно выполнивших все заявленные задачи экспериментов.
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