Компьютерный центр в Луге ждет новых воспитанников

Компьютерный центр в Луге ждет новых воспитанников

В рамках национального проекта «Образование» в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Компьютерный центр» в Луге закуплено новое оборудование. Для создания новых рабочих мест для занятий в учреждении установят компьютерное оборудование и современные инструменты.

Рубрики : Образование     30 Jun 2021
В Компьютерном центре на 2021-2022 учебный год запланированы обучения по 38 программам. Среди них занятия по робототехнике, 3D-моделированию и прототипированию, программированию, лего-конструированию, журналистике, видеотворчеству, монтажу аудиовизуального произведения и т.д. Воспитанники учреждения - дети от 6 до 18 лет.
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