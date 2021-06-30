Компьютерный центр в Луге ждет новых воспитанников

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В рамках национального проекта «Образование» в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Компьютерный центр» в Луге закуплено новое оборудование. Для создания новых рабочих мест для занятий в учреждении установят компьютерное оборудование и современные инструменты.
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