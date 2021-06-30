Компьютерный центр в Луге ждет новых воспитанников

В Компьютерном центре на 2021-2022 учебный год запланированы обучения по 38 программам. Среди них занятия по робототехнике, 3D-моделированию и прототипированию, программированию, лего-конструированию, журналистике, видеотворчеству, монтажу аудиовизуального произведения и т.д. Воспитанники учреждения - дети от 6 до 18 лет.