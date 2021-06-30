От задумки до реализации – 17 лет

Семья Мочаловых воплотила в жизнь свою давнюю мечту – создать профессиональный картодром в Сосновом Бору.

Рубрики : Спорт     30 Jun 2021

О том, как удалось это сделать, о дальнейших планах руководителя школы картинга и возможностях гоночной трассы – расскажем.

Сюжет подготовлен телекомпанией СТВ. Сосновый Бор

#ЯМыСпорт

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