В Сосновом Бору появился целый стадион здорового образа жизни

- НОВОСТИ
- АФИША
- СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ
- ОФИЦИАЛЬНО
- СПЕЦПРОЕКТЫ
- О ГАЗЕТЕ
- КОНТАКТЫ
- АРХИВ
-
На открытие кластера присутствовали высокие гости, именитые спортсмены, а также сам автор тренажерного комплекса Вадим Маркелов. Спустя почти три года эксплуатации подарок городу от ЛАЭС оценили и дети, и взрослые. Здесь ежедневно занимаются от 50 до 100 человек, а случаев вандализма не зарегистрировано.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.