В Сосновом Бору появился целый стадион здорового образа жизни

На открытие кластера присутствовали высокие гости, именитые спортсмены, а также сам автор тренажерного комплекса Вадим Маркелов. Спустя почти три года эксплуатации подарок городу от ЛАЭС оценили и дети, и взрослые. Здесь ежедневно занимаются от 50 до 100 человек, а случаев вандализма не зарегистрировано.

Рубрики : Спорт     30 Jun 2021
О популярности объекта – в нашем материале. Сюжет подготовлен Телекомпанией СТВ. Сосновый Бор
Теги : #ЯМЫСПОРТ Автор :

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