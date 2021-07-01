Ленинградцев ждёт ИТ-чемпионат

ИТ-чемпионат будет проходить с 14 июля по 18 августа в онлайн-формате. В рамках чемпионата конкурсантам предстоит выбрать один из трёх кейсов. Первый ─ разработка модели прогнозирования средних цен и объемов потребления товаров. Полученное решение может быть интегрировано в информационные системы ФНС России и Росстата, что позволит повысить эффективность аналитической деятельности ведомств. Второй кейс, предложенный Росавиацией, нацелен на применение искусственного интеллекта для поиска пропавшего самолета на снимках местности при проведении поисково-спасательной операции.

Конкурсантам, которые выберут третий кейс от Министерства культуры России, предстоит обучить искусственный интеллект распознавать виды или категории новых предметов музейного фонда при внесении их в общую базу.

25 победителей по каждой из задач получат возможность попасть в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» и пообщаться с экспертами отрасли. Призовой фонд конкурса составит до 1,5 млн рублей.