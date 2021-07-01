Ленинградцев ждёт ИТ-чемпионат

ИТ-чемпионат будет
проходить с 14 июля по 18 августа в онлайн-формате. В рамках чемпионата
конкурсантам предстоит выбрать один из трёх кейсов. Первый ─ разработка модели
прогнозирования средних цен и объемов потребления товаров. Полученное решение
может быть интегрировано в информационные системы ФНС России и Росстата, что
позволит повысить эффективность аналитической деятельности ведомств. Второй
кейс, предложенный Росавиацией, нацелен на применение искусственного интеллекта
для поиска пропавшего самолета на снимках местности при проведении
поисково-спасательной операции.
Конкурсантам, которые выберут третий кейс от
Министерства культуры России, предстоит обучить искусственный интеллект
распознавать виды или категории новых предметов музейного фонда при внесении их
в общую базу.
25 победителей по каждой
из задач получат возможность попасть в финал всероссийского конкурса «Цифровой
прорыв» и пообщаться с экспертами отрасли. Призовой фонд конкурса составит до
1,5 млн рублей.