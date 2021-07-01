На Госуслугах можно оформить новые социальные выплаты

Для оформления выплаты
необходимо иметь подтвержденную учетную запись и заполнить интерактивную форму
заявления на портале Госуслуг. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала,
будут подтягиваться в форму автоматически.
Заявление будет
направлено на рассмотрение в ПФР, после чего пользователю через личный кабинет
на Госуслугах поступит информация о назначенной выплате, либо о необходимости
предоставить в ведомство недостающие документы.
Право на назначение
пособий имеют граждане, размер среднедушевого дохода семей которых не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской
Федерации по месту пребывания или фактического проживания заявителя.