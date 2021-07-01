Область увеличивает газовую субсидию

Планы по газификации вчера озвучил на прямой линии Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что на первом этапе газификации принято решение обеспечить бесплатной милей те населенные пункты, в которых люди живут постоянно. Работы по подведению газопроводов к границам земельных участков выполнит Газпром. Садоводческие товарищества должны быть бесплатно подключены к газу до 2024–2025 годов в 77 субъектах России, где действует централизованное газоснабжение.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение направить бюджетные средства, которые были запланированы на последнюю милю, на увеличение субсидии для газификации жителей.

«Для нас очень важна тема газификации. Ленинградская область – регион, по которому проходят два современнейших газовых потока: Nord Stream 1 и Nord Stream 2. И, конечно, жители Ленинградской области вправе рассчитывать на газификацию. Мы приняли решение оставить средства на последнюю милю в программе и за их счет увеличить субсидию постоянно проживающим в Ленинградской области жителям на компенсацию газификации частных домовладений. Они могут рассчитывать на увеличение компенсации со 145 тысяч до 180-200 тысяч рублей», - отметил Александр Дрозденко.

Субсидии смогут получить все жители региона, которые хотят подключить к газу жилой дом и проживают в Ленинградской области не меньше одного года. Раньше эта сумма составляла 145 тысяч рублей - теперь она вырастет до 180. Для льготников сумма была 165 тысяч рублей — она увеличится до 200. Инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. Средства можно направить на газопровод на своем земельном участке, приобретение газового котла, плиты и иного оборудования. Как пояснили в комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, размер субсидии подрастет в ближайшее время.