Возможен ли интернет без мусора?

Обучение критическому мышлению

Комитет по молодежной политике Ленинградской области совместно с Общественным фондом содействия развитию Ленинградской области в 2021 году реализуют проект «Здоровое Будущее молодежи», направленный на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде. Ведь именно низкий уровень общей интеллектуальной культуры является главной причиной экстремизма, наркомании и других асоциальных явлений.

В рамках проекта в образовательных и молодежных учреждениях Всеволожкого, Лужского, Выборского и Тосненского районах эксперты Центра системных инициатив (СИ) проводят практико-ориентированные интерактивные мероприятия «Роль и проблемы молодежи в условиях цифровой среды». На мероприятиях обсуждаются вопросы качества проведения комплексной работы с молодежью, при этом эксперты делают акцент на важность формирования смыслового поля информационной среды молодежи. Если мы хотим воспитать достойного гражданина своей страны, то в первую очередь важно начать наполнять медиапространство нравственным контентом, который бы развивал подрастающее поколение, заставлял думать и брать ответственность за будущее страны. Молодежь нужно научить критически оценивать информационные продукты, а также самостоятельно создавать созидательный контент, полезный для общества. Сделать это возможно только при условии совместной комплексной работы педагогов, специалистов, власти, НКО и самой молодежи.

Фрики против победителей Олимпиад

23 июня такие мероприятия состоялись в Луге. В них приняли участие активисты молодежных советов, специалисты, педагоги, библиотекари; вели семинары заместитель директора Центра СИ Виталий Субботин и эксперт Центра СИ Владислав Сердитов.

Владислав Сердитов, в частности, рассказал, как новомодные передачи влияют на здоровье через изменение исторических фактов. «Контент, который предлагает нам интернет, не всегда оказывается полезным, - подчеркнул Владислав. - Социальные сети пестрят различными видеороликами, которые вряд ли мотивируют учиться или развиваться. Приходиться потрудиться, чтобы найти то, что действительно нужно в столь плотных потоках информации». Эксперт показал небольшой информационный видеоролик, сделанный совместно с детьми, где приводится такой показательный факт: на Петербургском экономическом форуме лицом одного крупного банка выступал Даня Милохин – популярный среди молодежи блогер. И возникает вопрос: почему пропагандируется фриковая личность, а не, к примеру, победители математических олимпиад или чемпионы-шахматисты? Какой пример подается подрастающему поколению? Эксперт добавил, что ежедневно в социальных сетях службы информационной безопасности выявляют тысячи сообществ с участием несовершеннолетних, пропагандирующих деструктивные формы поведения: агрессию, употребление наркотических средств, терроризм, доведение до суицида и прочее.

Искусственный интеллект

Виталий Субботин остановился на том, искусственный интеллект создан уже давно, он есть во всех гаджетах. Многие, наверное, обращали внимание, что, набирая в поисковике, например, запрос о корме для рыбок, помимо многочисленных сайтов на эту тему, выплывает реклама, которая будет то и дело появляться при дальнейшей работе на компьютере. Причем гаджеты нас уже умеют слышать. Нужно не только самим научиться ориентироваться в потоке информации в цифровом пространстве, но и обучить этому наших детей.

Ведущие пригласили участников семинаров к совместной работе над новым информационным проектом «ПолитИнфо», который помогает разобраться с «новостной лентой», «современной повесткой дня». Подключиться к нему может любой, кто хочет искренне разобраться в происходящем в России и в мире, для тех, кому есть, что рассказать о событиях в своем регионе, городе, поселке, кому не безразлично свое интеллектуальное здоровье. А лужские волонтеры получили приглашение к участию в медиапроекте Центра СИ.

Ведущий специалист отдела молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района Ольга Щеглова поделилась своими впечатлениями о прошедшем мероприятии: «Мы получили много полезной информации. Постараемся использовать ее на практике. Мы хотим провести этим летом мероприятие для молодежи без гаджетов. Также планируем еще раз встретиться с экспертами Центра СИ для обсуждения дальнейшего сотрудничества».

Анна Рубцова