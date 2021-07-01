Возможен ли интернет без мусора?

Обучение критическому мышлению
Комитет по молодежной политике Ленинградской
области совместно с Общественным фондом содействия развитию Ленинградской
области в 2021 году реализуют проект «Здоровое Будущее молодежи», направленный
на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде. Ведь именно низкий
уровень общей интеллектуальной культуры является главной причиной экстремизма,
наркомании и других асоциальных явлений.
В рамках проекта в образовательных и молодежных
учреждениях Всеволожкого, Лужского, Выборского и Тосненского районах эксперты
Центра системных инициатив (СИ) проводят практико-ориентированные интерактивные
мероприятия «Роль и проблемы молодежи в условиях цифровой среды». На
мероприятиях обсуждаются вопросы качества проведения комплексной работы с
молодежью, при этом эксперты делают акцент на важность формирования смыслового
поля информационной среды молодежи. Если мы хотим воспитать достойного
гражданина своей страны, то в первую очередь важно начать наполнять медиапространство
нравственным контентом, который бы развивал подрастающее поколение, заставлял думать
и брать ответственность за будущее страны. Молодежь нужно научить критически
оценивать информационные продукты, а также самостоятельно создавать созидательный
контент, полезный для общества. Сделать это возможно только при условии
совместной комплексной работы педагогов, специалистов, власти, НКО и самой
молодежи.
Фрики
против победителей Олимпиад
23 июня такие мероприятия состоялись в Луге. В
них приняли участие активисты молодежных советов, специалисты,
педагоги, библиотекари; вели семинары заместитель директора Центра СИ Виталий
Субботин и эксперт Центра СИ Владислав Сердитов.
Владислав Сердитов, в
частности, рассказал, как новомодные передачи влияют на здоровье через
изменение исторических фактов. «Контент, который
предлагает нам интернет, не всегда оказывается полезным, - подчеркнул
Владислав. - Социальные сети пестрят различными видеороликами, которые вряд ли
мотивируют учиться или развиваться. Приходиться потрудиться, чтобы найти то,
что действительно нужно в столь плотных потоках информации». Эксперт показал
небольшой информационный видеоролик, сделанный совместно с детьми, где приводится
такой показательный факт: на Петербургском экономическом форуме лицом одного
крупного банка выступал Даня Милохин – популярный среди молодежи блогер. И
возникает вопрос: почему пропагандируется фриковая личность, а не, к примеру,
победители математических олимпиад или чемпионы-шахматисты? Какой пример подается
подрастающему поколению? Эксперт добавил, что ежедневно в
социальных сетях службы информационной безопасности выявляют тысячи сообществ с
участием несовершеннолетних, пропагандирующих деструктивные формы поведения: агрессию,
употребление наркотических средств, терроризм, доведение до суицида и прочее.
Искусственный интеллект
Виталий Субботин остановился на том, искусственный интеллект
создан уже давно, он есть во всех гаджетах. Многие, наверное, обращали
внимание, что, набирая в поисковике, например, запрос о корме для рыбок, помимо
многочисленных сайтов на эту тему, выплывает реклама, которая будет то и дело
появляться при дальнейшей работе на компьютере. Причем гаджеты нас уже умеют
слышать. Нужно не только самим научиться ориентироваться в потоке информации в
цифровом пространстве, но и обучить этому наших детей.
Ведущие пригласили
участников семинаров к совместной работе над новым информационным проектом
«ПолитИнфо», который помогает разобраться с «новостной лентой», «современной
повесткой дня». Подключиться к нему может любой, кто хочет искренне разобраться
в происходящем в России и в мире, для тех, кому есть, что рассказать о событиях
в своем регионе, городе, поселке, кому не безразлично свое интеллектуальное
здоровье. А лужские волонтеры получили приглашение к участию в медиапроекте
Центра СИ.
Ведущий специалист отдела
молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального
района Ольга Щеглова поделилась своими впечатлениями о прошедшем мероприятии: «Мы
получили много полезной информации. Постараемся использовать ее на практике. Мы
хотим провести этим летом мероприятие для молодежи без гаджетов. Также
планируем еще раз встретиться с экспертами Центра СИ для обсуждения дальнейшего
сотрудничества».
Анна Рубцова