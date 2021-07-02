Чемпионат по городошному спорту перенесен на будущий год

Планировалось, что соревнования пройдут в Приозерске, на базе Центра физической культуры, спорта и молодежной политики в конце июля – начале августа этого года.

Заявки на участие в Чемпионате подали спортсмены из России, Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, Сирии, Украины, Финляндии, Швеции, Эстонии и других стран. Им предстояло индивидуально и в составе команд соревноваться в таких спортивных дисциплинах городошного спорта, как классические, европейские и финские городки ─ кюккя.