Чемпионат по городошному спорту перенесен на будущий год

Чемпионат по городошному спорту перенесен на будущий год

Чемпионат Мира по городошному спорту, который впервые должен был пройти в Ленинградской области, перенесен на 2022 год. Изменение сроков проведения Чемпионата связано с ограничениями, действующими в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Рубрики : Спорт     02 Jul 2021

Планировалось, что соревнования пройдут в Приозерске, на базе Центра физической культуры, спорта и молодежной политики в конце июля – начале августа этого года.

Заявки на участие в Чемпионате подали спортсмены из России, Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, Сирии, Украины, Финляндии, Швеции, Эстонии и других стран. Им предстояло индивидуально и в составе команд соревноваться в таких спортивных дисциплинах городошного спорта, как классические, европейские и финские городки ─ кюккя.

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