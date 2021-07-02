Чемпионат по городошному спорту перенесен на будущий год

Планировалось, что соревнования пройдут в
Приозерске, на базе Центра физической культуры, спорта и молодежной политики в
конце июля – начале августа этого года.
Заявки на участие в Чемпионате подали спортсмены из
России, Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы,
Сирии, Украины, Финляндии, Швеции, Эстонии и других стран. Им предстояло индивидуально
и в составе команд соревноваться в таких спортивных дисциплинах городошного
спорта, как классические, европейские и финские городки ─ кюккя.