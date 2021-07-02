Мошенник по доверенности

Житель Гатчинского района унаследовал дом и
земельный участок в Малом Рейзино. Не полагаясь на собственные способности, он
обратился к одному знакомому – Сергею С. с просьбой помочь оформить документы о
вступлении в наследство. Но знакомый оказался не очень хорошим.
Они договорились, что после оформления бумаг
гражданин С. поможет продать ему дом и земельный участок, а часть вырученных
денег оставит себе в счет вознаграждения за труды. Однако после оформления
собственности наследник передумал продавать дом – они с женой решили там жить.
Тогда он заключил новую договоренность с Сергеем С.: ему поручалось от имени
владельца разделить земельный участок на две части. Одну из них продать и часть
денег забрать себе в качестве гонорара. По просьбе гражданина С. владелец дома
с участком съездил к нотариусу и, по его собственным словам, подписал какую-то
доверенность, содержание которой даже не запомнил.
После этого он видел в газете объявление о продаже
своего участка. К нему приезжал брат гражданина С.: с каким-то мужчиной он
проводил межевание. Затем в течение года его навещали разные люди, которые
хотели купить часть земли. Всех потенциальных покупателей он отправлял
обговаривать условия продажи с Сергеем С., потому что полностью ему доверял.
Это было ошибкой…
В конце концов, часть его участка купили. Вместе с
Сергеем владелец съездил в отделение банка, где получил четверть миллиона
рублей. Как ему объяснил его «стряпчий», это – деньги от продажи земли. За
какую сумму был продан этот участок, владельца в известность не поставили.
Документов на свою недвижимость хозяин так и не получил, несмотря на
неоднократные просьбы. О том, что право собственности на дом и участок перешло
к Сергею С., он узнал только, когда в дело вмешались стражи порядка.
Суть дела заключалась в следующем. Гражданин С.,
которому так легкомысленно поручили заниматься документацией, оформил от имени
заказчика доверенность на своего брата на право распоряжения домом и земельным
участком в Малом Рейзино. Брата в свой план он не посвящал, пояснив, что все
это делается с согласия владельца. Который хочет разделить свой земельный
участок и одну из его частей продать. В итоге на родного брата Сергея С. была
оформлена нотариальная доверенность, согласно которой владелец дома с участком
уполномочил его совершать в отношении этих объектов недвижимости ряд юридически
значимых действий, в том числе продать их за цену и на условиях по своему
усмотрению.
Дальше один брат, наделенный властью над домом с
землей, фиктивно продал это имущество другому брату – автору всей аферы. Был
оформлен договор купли-продажи, согласно которому один гражданин С. продал
другому гражданину С. земельный участок и жилой дом, расположенный в Малом
Рейзино за два миллиона рублей. В документе значилось, что продавец получил от
покупателя эти деньги, хотя фактически сделка состоялась только на бумаге. Зато
Сергей С. стал полноправным владельцем и дома, и участка. Кадастровая служба
зарегистрировала переход права собственности на недвижимость.
…Позже, когда Сергей С. был задержан и помещен под
домашний арест, он рассказал, что оформил право собственности на дом и участок
без ведома владельца, намереваясь после его смерти распоряжаться этой
недвижимостью. При этом он точно знал, что истинный хозяин не собирается продавать
дом в Малом Рейзино – они с женой намеревались там жить.
Естественно, гражданин С. утаил информацию об
оформлении договора купли-продажи и о регистрации перехода к нему права
собственности на земельный участок и дом. Продолжая водить владельца за нос, он
оформил разделение участка на два новых: один, на котором стоит дом, – площадью
более 1600 квадратных метров, и второй площадью более 1100 квадратных метров,
который он потом продал за 700000 рублей. С целью маскировки своих преступных
действий он выделил хозяину участка из полученной от покупателя суммы 250 тысяч
рублей.
Таким образом, гражданин С. обманным путем завладел
чужим правом на землю стоимостью свыше 1 млн 300 тысяч рублей и дом стоимостью
порядка 800 тысяч рублей, причинив потерпевшему материальный ущерб и лишив его
права на жилое помещение. Еще немножко, и хозяин дома в Малом Рейзино
превратился бы в лицо без определенного места жительства.
Оперативники, приехавшие к потерпевшему по поручению
следователя, сообщили ему, что дом, в котором он проживает, принадлежит
гражданину С. Услышав это, хозяин был очень удивлен…
…Сергея С.
задержали и полностью изобличили. Ему предъявили обвинение в совершении
преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ: мошенничество, то
есть приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, в
особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.
Мошеннику 45 лет, он не судим, официально работает
коммерческим директором в некой фирме, проживает в Гатчине с женой и несовершеннолетним
ребенком.
В судебном заседании Сергей С. свою вину признал
полностью. Он подтвердил фактические обстоятельства, описанные в предъявленном
ему обвинении, и сознался, что совершил все эти действия с целью хищения
недвижимого имущества потерпевшего.
Стоимость дома и участка определили на основании
сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости. Потерпевший понес ущерб
на сумму свыше двух миллионов рублей. Действия подсудимого суд квалифицировал
как мошенничество в особо крупном размере.
Однако, как только мошенничество вскрылось,
обвиняемый попытался загладить вред, причиненный потерпевшему: он предложил ему
безвозмездно вернуть дом и землю. Он даже изготовил договор дарения дома и
участка, на основании которого они с потерпевшим должны были бы
зарегистрировать переход права собственности на похищенные у него объекты
недвижимости.
Данное обстоятельство суд расценил как смягчающее. К
смягчающим обстоятельствам было отнесено полное признание вины и раскаяние в
содеянном, а также наличие ребенка. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.
С учетом всех факторов суд счел необходимым
назначить гражданину С. наказание в виде реального лишения свободы – ради его
исправления и перевоспитания. Меру пресечения до вступления приговора в
законную силу изменили с подписки о невыезде на заключение под стражу.
Гатчинский городской суд признал Сергея С. виновным
и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года с
отбыванием в исправительной колонии общего режима. За потерпевшим признали
право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального вреда,
поданного в его интересах Гатчинским городским прокурором.