Мошенник по доверенности

Житель Гатчинского района унаследовал дом и земельный участок в Малом Рейзино. Не полагаясь на собственные способности, он обратился к одному знакомому – Сергею С. с просьбой помочь оформить документы о вступлении в наследство. Но знакомый оказался не очень хорошим.

Они договорились, что после оформления бумаг гражданин С. поможет продать ему дом и земельный участок, а часть вырученных денег оставит себе в счет вознаграждения за труды. Однако после оформления собственности наследник передумал продавать дом – они с женой решили там жить. Тогда он заключил новую договоренность с Сергеем С.: ему поручалось от имени владельца разделить земельный участок на две части. Одну из них продать и часть денег забрать себе в качестве гонорара. По просьбе гражданина С. владелец дома с участком съездил к нотариусу и, по его собственным словам, подписал какую-то доверенность, содержание которой даже не запомнил.

После этого он видел в газете объявление о продаже своего участка. К нему приезжал брат гражданина С.: с каким-то мужчиной он проводил межевание. Затем в течение года его навещали разные люди, которые хотели купить часть земли. Всех потенциальных покупателей он отправлял обговаривать условия продажи с Сергеем С., потому что полностью ему доверял. Это было ошибкой…

В конце концов, часть его участка купили. Вместе с Сергеем владелец съездил в отделение банка, где получил четверть миллиона рублей. Как ему объяснил его «стряпчий», это – деньги от продажи земли. За какую сумму был продан этот участок, владельца в известность не поставили. Документов на свою недвижимость хозяин так и не получил, несмотря на неоднократные просьбы. О том, что право собственности на дом и участок перешло к Сергею С., он узнал только, когда в дело вмешались стражи порядка.

Суть дела заключалась в следующем. Гражданин С., которому так легкомысленно поручили заниматься документацией, оформил от имени заказчика доверенность на своего брата на право распоряжения домом и земельным участком в Малом Рейзино. Брата в свой план он не посвящал, пояснив, что все это делается с согласия владельца. Который хочет разделить свой земельный участок и одну из его частей продать. В итоге на родного брата Сергея С. была оформлена нотариальная доверенность, согласно которой владелец дома с участком уполномочил его совершать в отношении этих объектов недвижимости ряд юридически значимых действий, в том числе продать их за цену и на условиях по своему усмотрению.

Дальше один брат, наделенный властью над домом с землей, фиктивно продал это имущество другому брату – автору всей аферы. Был оформлен договор купли-продажи, согласно которому один гражданин С. продал другому гражданину С. земельный участок и жилой дом, расположенный в Малом Рейзино за два миллиона рублей. В документе значилось, что продавец получил от покупателя эти деньги, хотя фактически сделка состоялась только на бумаге. Зато Сергей С. стал полноправным владельцем и дома, и участка. Кадастровая служба зарегистрировала переход права собственности на недвижимость.

…Позже, когда Сергей С. был задержан и помещен под домашний арест, он рассказал, что оформил право собственности на дом и участок без ведома владельца, намереваясь после его смерти распоряжаться этой недвижимостью. При этом он точно знал, что истинный хозяин не собирается продавать дом в Малом Рейзино – они с женой намеревались там жить.

Естественно, гражданин С. утаил информацию об оформлении договора купли-продажи и о регистрации перехода к нему права собственности на земельный участок и дом. Продолжая водить владельца за нос, он оформил разделение участка на два новых: один, на котором стоит дом, – площадью более 1600 квадратных метров, и второй площадью более 1100 квадратных метров, который он потом продал за 700000 рублей. С целью маскировки своих преступных действий он выделил хозяину участка из полученной от покупателя суммы 250 тысяч рублей.

Таким образом, гражданин С. обманным путем завладел чужим правом на землю стоимостью свыше 1 млн 300 тысяч рублей и дом стоимостью порядка 800 тысяч рублей, причинив потерпевшему материальный ущерб и лишив его права на жилое помещение. Еще немножко, и хозяин дома в Малом Рейзино превратился бы в лицо без определенного места жительства.

Оперативники, приехавшие к потерпевшему по поручению следователя, сообщили ему, что дом, в котором он проживает, принадлежит гражданину С. Услышав это, хозяин был очень удивлен…

…Сергея С. задержали и полностью изобличили. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ: мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Мошеннику 45 лет, он не судим, официально работает коммерческим директором в некой фирме, проживает в Гатчине с женой и несовершеннолетним ребенком.

В судебном заседании Сергей С. свою вину признал полностью. Он подтвердил фактические обстоятельства, описанные в предъявленном ему обвинении, и сознался, что совершил все эти действия с целью хищения недвижимого имущества потерпевшего.

Стоимость дома и участка определили на основании сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости. Потерпевший понес ущерб на сумму свыше двух миллионов рублей. Действия подсудимого суд квалифицировал как мошенничество в особо крупном размере.

Однако, как только мошенничество вскрылось, обвиняемый попытался загладить вред, причиненный потерпевшему: он предложил ему безвозмездно вернуть дом и землю. Он даже изготовил договор дарения дома и участка, на основании которого они с потерпевшим должны были бы зарегистрировать переход права собственности на похищенные у него объекты недвижимости.

Данное обстоятельство суд расценил как смягчающее. К смягчающим обстоятельствам было отнесено полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также наличие ребенка. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.

С учетом всех факторов суд счел необходимым назначить гражданину С. наказание в виде реального лишения свободы – ради его исправления и перевоспитания. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу изменили с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Гатчинский городской суд признал Сергея С. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. За потерпевшим признали право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального вреда, поданного в его интересах Гатчинским городским прокурором.



