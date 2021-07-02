Творческая поддержка для олимпийцев

Для этого необходимо исполнить один из «спортивных
хитов», записать выступление на видео и разместить на своей странице в
социальной сети с хэштегами #ВЕРИМВРОССИЮ и #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ.
Участникам
флешмоба предлагается исполнить следующие треки: Государственный гимн России,
«Всё зависит от нас» Ёлки, «Нас бьют – мы летаем» Аллы Пугачёвой, «Герои
спорта» Муслима Магомаева, «Падали, но поднимались» Алексея Хворостяна, «Есть
только миг» Олега Анофриева, «Команда молодости нашей» Людмилы Гурченко, «Нас
не догонят» группы «ТАТУ» и некоторые другие. Песни были выбраны по результатам
опроса, проведённого среди спортсменов ─ членов сборной команды России.
Подробная
информация о проекте, «минус»-треки и другая полезная информация размещены на
сайте Ассоциации студенческих спортивных клубов России.