Гатчинская библиотека приглашает на моноспектакль «Характеры»

Родина — что это? Это где? Там, где твой дом, твоя земля? Где твоя родня? Твоя любовь? Или твой язык, твой народ и его традиции, его вера? Персонажи рассказов Василия Шукшина совершают свои поступки без этих громких слов, но в своих героев пристально всматривается автор, его старается понять исполнитель. А судить — зрителю.

«Стёпка» и «Чужие» — новая цепочка нелёгких человеческих историй под названием «Характеры» продолжает поиск большого смысла, начатый в спектакле «Пять рассказов Шукшина», который вот уже более 15 лет представляет на разных площадках страны петербургский актёр Владимир Борисов.

Спектакль «Пять рассказов Шукшина» получил диплом «За чистоту художественного слова» на Международном фестивале моноспектаклей «Монокль» в 2009 году и приз VII Международного театрального форума «Золотой витязь» в номинации «Малая форма».

О своем пристрастии к творчеству Василии Шукшина актер Владимир Борисов в одном из интервью как-то сказал: «Василий Макарович Шукшин – это, в первую очередь, замечательный русский язык! Образный, звучный! Мне доставляет удовольствие само произношение. Возьмите хотя бы один рассказ «Как помирал старик» – это шедевр! Малюсенький рассказик, где прощаются два человека, но как это написано! Причём у Шукшина хорошо заметна кинематографическая школа: текст его рассказов – это прямо готовая раскадровка!»

Моноспектакль будет интересен взрослой аудитории и старшим школьникам.

Вход свободный с соблюдением санитарных норм.