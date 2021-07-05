Отследить разыскиваемые авто поможет нейросеть

Всего в системе – более 800 видеокамер, 100 из них уже подключены к нейронным сетям. Прежде всего подключаются точки мониторинга и аналитики трафика на въездах/выездах из муниципальных образований в зоне агломерации с Санкт-Петербургом, а также камеры, расположенные в районных центрах, крупных населенных пунктах, в торговых комплексах «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас».

Если ранее система распознавала только регистрационный номер автомобиля, то после внедрения нового программного обеспечения нейросеть автоматически определяет марку и модель транспортного средства по габаритам и очертаниям.

Это позволяет при оперативно-розыскных мероприятиях автоматически вычислять местонахождение автомобиля, сверять соответствие марки и номера по базе ГИБДД, а также отслеживать его перемещение в режиме реального времени – везде, где есть такие камеры.

Доступ к видеоинформации и аналитике как в онлайн-режиме, так и из архива, с любой подключенной камеры региона, есть у органов правопорядка региона. Данные единой системы видеонаблюдения также передаются в Ситуационный центр губернатора Ленинградской области.