Отследить разыскиваемые авто поможет нейросеть

Всего в системе – более
800 видеокамер, 100 из них уже подключены к нейронным сетям. Прежде всего
подключаются точки мониторинга и аналитики трафика на въездах/выездах из
муниципальных образований в зоне агломерации с Санкт-Петербургом, а также
камеры, расположенные в районных центрах, крупных населенных пунктах, в
торговых комплексах «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас».
Если ранее система
распознавала только регистрационный номер автомобиля, то после внедрения нового
программного обеспечения нейросеть автоматически определяет марку и модель
транспортного средства по габаритам и очертаниям.
Это позволяет при
оперативно-розыскных мероприятиях автоматически вычислять местонахождение
автомобиля, сверять соответствие марки и номера по базе ГИБДД, а также
отслеживать его перемещение в режиме реального времени – везде, где есть такие
камеры.
Доступ к видеоинформации
и аналитике как в онлайн-режиме, так и из архива, с любой подключенной камеры
региона, есть у органов правопорядка региона. Данные единой системы
видеонаблюдения также передаются в Ситуационный центр губернатора Ленинградской
области.