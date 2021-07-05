Центризбирком окончательно утвердил положение о голосовании на выборах в Госдуму

Голосование пройдет с 17-го по 19 сентября включительно. Это впервые произойдёт на выборах федерального уровня.

- Принятие Центризбиркомом России Положения о порядке трехдневного голосования на выборах в Госдуму снимает вопросы о необходимости и открытости такого голосования. Порядок настолько понятен и логичен, выверен с экспертами и политиками, что любому ясно: здесь все в порядке, можно не сомневаться. Включая дополнительные меры сохранности бюллетеней в ночное время, постоянное видеонаблюдение, контроль за голосованием вне помещения для голосования. Каждый нюанс учтен и проработан. Теперь участникам выборов надо просто использовать прекрасные возможности для контроля, определенные избирательным законодательством. А общественные палаты буквально заряжены на повсеместное общественное наблюдение за голосованием. Словом, мощный задел на легитимность предстоящих выборов есть. И это в интересах граждан нашей страны, - прокомментировал член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области В.П. Журавлев.

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