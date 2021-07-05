Центризбирком окончательно утвердил положение о голосовании на выборах в Госдуму

Голосование пройдет с
17-го по 19 сентября включительно. Это впервые произойдёт на выборах
федерального уровня.
- Принятие
Центризбиркомом России Положения о порядке трехдневного голосования на выборах
в Госдуму снимает вопросы о необходимости и открытости такого голосования.
Порядок настолько понятен и логичен, выверен с экспертами и политиками, что
любому ясно: здесь все в порядке, можно не сомневаться. Включая дополнительные
меры сохранности бюллетеней в ночное время, постоянное видеонаблюдение,
контроль за голосованием вне помещения для голосования. Каждый нюанс учтен и
проработан. Теперь участникам выборов надо просто использовать прекрасные
возможности для контроля, определенные избирательным законодательством. А
общественные палаты буквально заряжены на повсеместное общественное наблюдение
за голосованием. Словом, мощный задел на легитимность предстоящих выборов есть.
И это в интересах граждан нашей страны, - прокомментировал член Общественной
палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты
Ленинградской области В.П. Журавлев.
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