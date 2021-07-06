Ленинградская область вошла в ТОП-20 регионов с эффективной реализацией промышленной политики

Рейтинг эффективности был
впервые представлен регионам. Он разработан Минпромторгом России для анализа
реализации региональной промышленной политики, определения эффективности
применяемых инструментов государственной поддержки и определения лучших
практик. Регионы оцениваются по четырем направлениям: показатели экономического
развития региона, взаимодействие с профильным федеральным министерством,
развитие нормативно-правовой базы субъектов и региональные меры поддержки
промышленности, а также деловую активность, молодежную политику и промышленный
туризм.
Ленинградская область
показала позитивный результат в промышленности по итогам прошлого года. Индекс
промышленного производства в Ленинградской области составил 98,6%, что
соответствовало общероссийской характеристике промышленности. Индекс в обрабатывающих
производствах по итогам прошлого года составил 100,2%. При этом, по итогам пяти
месяцев 2021 год рост индекса составил 106,3%.
В прошлом году принят
областной закон о специальных инвестиционных контрактах – СПИК 2.0. Инвестор,
внедряющий современные технологии из перечня, утвержденного правительством
России, получает налоговые льготы на прибыль и на имущество. Еще один наш закон
– о региональном инвестиционном проекте (РИП) стимулирует создание новых
промышленных предприятий и расширение действующих. Объем вложений для РИП
начинается от 50 млн рублей, а налог на прибыль снижен до 10%.