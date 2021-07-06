Ленинградская область вошла в ТОП-20 регионов с эффективной реализацией промышленной политики

Рейтинг эффективности был впервые представлен регионам. Он разработан Минпромторгом России для анализа реализации региональной промышленной политики, определения эффективности применяемых инструментов государственной поддержки и определения лучших практик. Регионы оцениваются по четырем направлениям: показатели экономического развития региона, взаимодействие с профильным федеральным министерством, развитие нормативно-правовой базы субъектов и региональные меры поддержки промышленности, а также деловую активность, молодежную политику и промышленный туризм.

Ленинградская область показала позитивный результат в промышленности по итогам прошлого года. Индекс промышленного производства в Ленинградской области составил 98,6%, что соответствовало общероссийской характеристике промышленности. Индекс в обрабатывающих производствах по итогам прошлого года составил 100,2%. При этом, по итогам пяти месяцев 2021 год рост индекса составил 106,3%.

В прошлом году принят областной закон о специальных инвестиционных контрактах – СПИК 2.0. Инвестор, внедряющий современные технологии из перечня, утвержденного правительством России, получает налоговые льготы на прибыль и на имущество. Еще один наш закон – о региональном инвестиционном проекте (РИП) стимулирует создание новых промышленных предприятий и расширение действующих. Объем вложений для РИП начинается от 50 млн рублей, а налог на прибыль снижен до 10%.