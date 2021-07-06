Сиверской детской библиотеке – 50 лет!

За 50 лет произошло много событий. Приходилось не раз сражаться, спорить, с чем-то мириться, порой огорчаться… Да, трудное время сейчас, а когда было легко? Ежедневно детские библиотекари неизменно делали главное: приобщали детей к познанию мира, учили читать, мыслить, мечтать! 50 лет- это годы труда, хлопот, забот, и, конечно, радостей.

Детская библиотека сегодня - это открытое пространство для чтения, общения, получения информации, творчества.

Детская библиотека плодотворно работает в проекте «Знай и береги историю Земли родной» - это патриотические чтения, уроки мужества и встречи с ветеранами посёлка Сиверский, мастер-классы «Треугольники писем солдатских», слайд-презентации «Дети-герои Великой Отечественной войны», папки творческих работ читателей с рисунками и отзывами на прочитанные военные книги, книжно-иллюстративные выставки, выставки учащихся Сиверской ДШИ имени И.И.Шварца «Война. Мы помним!»

С 2011 года библиотека участвует в проекте Сиверского городского поселения «Памяти предков будем достойны!» Уроки краеведения и патриотизма, экскурсии знакомят читателей с книгами о вожде-герое, «спасителе Петербурга» П.Х. Витгенштейне.

С 2018 года активно ведётся и поддерживается социальными партнёрами проект «Детская книга шагает по планете». Успешной работе в нём способствует хороший книжный фонд, который ежегодно пополняется из федерального и местного бюджетов.

Ежегодно в библиотеке проводятся Пушкинские дни, Неделя детской книги, Дни семьи, книжные путешествия, викторины, игры, часы выразительного чтения, выставки творчества детей и их родителей, встречи с писателями, поэтами, художниками... Всё это позволяет дарить читателям незабываемые, красивые праздники книги.

Чтобы приблизиться к читателю и быть более востребованной пользователями, библиотека ведёт страницу в социальной сети ВКонтакте. Выставляем посты-заметки по рубрикам «Хранителям памяти», «Читаем вместе с детьми», «Эрудитам с пелёнок», «Писатели нашего детства», «Золотые имена, золотые произведения», «К Году чистой воды» и другие.

И сейчас трудно представить, что когда-то всего этого не было. До 1971 года библиотека для детей существовала лишь как отделение при Сиверской поселковой библиотеке на улице Свободы, занимая площадь в 12 кв. м. Много труда и усилий отдала созданию детской библиотеки в посёлке Сиверский Р.Г. Одынец, проработавшая в ней 18 лет. Ее соратниками, помощниками в продвижении и развитии детской библиотеки были замечательные профессионалы Т.А. Никушкина, В.В. Лакиза, Е.В. Клевцова, М.В. Нурулина, А.В. Моисеева.

В 1987 году детская библиотека переехала в двухэтажное здание по адресу: п. Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 2А. Новое помещение позволило развиваться дальше: пополняется книжный фонд, увеличивается количество читателей. С 1989 года заведующей библиотекой становится В.И. Лукьянова. В коллектив приходят библиотекари-специалисты С.Д. Мухина, А.Н. Касьянова, А.М. Макарова, Т.П. Александрова (работает сейчас): умные, организованные, творческие, они знают и понимают важность и значимость роли детского библиотекаря; красивые и надёжные люди, отдающие теплоту своих сердец детям.

Вместе с библиотекой растут её читатели. Кажется, вчера бегали с бантиками и рогатками... А сегодня ведут сюда своих малышей. И это- самая главная награда для библиотекаря!

Каждый юбилей — это всегда шаг к началу чего-то нового, лучшего!

Приглашаем в наш Город Детства!

Если душа в жизни взрослой устала,

Взрослость свою сними с пьедестала!

Всем огорченьям своим улыбнись,

По улочкам детства тихо пройдись.

Есть Город, где каждый был только собою,

И небо всегда было лишь голубое...

Увидишь, что нет чудодейственней средства,

Чем просто прогулки по городу Детства!»

Л.Собко

Из альбома отзывов читателей разных лет:

- «Детская библиотека – такая благодать: уютно, светло... здесь тебе всегда рады».

- «С поздравлениями и словами благодарности в год юбилея обращаюсь к вам я, выпускница Сиверской гимназии. Все годы я посещала вашу библиотеку, и вы всегда проявляли заботу, понимание. Ваш тёплый книжный дом я ощущала как свой второй дом. Большое спасибо вам за ещё более возросшую любовь к книге и вашей профессии!»

- «Сколько души, красоты, понимания детской психологии во всех делах этой библиотеки. Невольно проникаешься глубокой благодарностью к работникам этой чудесной библиотеки».

В.И. Лукьянова, заведующая Сиверской детской поселковой библиотекой