Сиверской детской библиотеке – 50 лет!

За 50 лет произошло много
событий. Приходилось не раз сражаться, спорить, с чем-то мириться, порой
огорчаться… Да, трудное время сейчас, а когда было легко? Ежедневно детские
библиотекари неизменно делали главное: приобщали детей к познанию мира, учили
читать, мыслить, мечтать! 50 лет- это годы труда, хлопот, забот, и, конечно,
радостей.
Детская библиотека
сегодня - это открытое пространство для чтения, общения, получения информации,
творчества.
Детская библиотека
плодотворно работает в проекте «Знай и береги историю Земли родной» - это
патриотические чтения, уроки мужества и встречи с ветеранами посёлка Сиверский,
мастер-классы «Треугольники писем солдатских», слайд-презентации «Дети-герои
Великой Отечественной войны», папки творческих работ читателей с рисунками и
отзывами на прочитанные военные книги, книжно-иллюстративные выставки, выставки
учащихся Сиверской ДШИ имени И.И.Шварца «Война. Мы помним!»
С 2011 года библиотека
участвует в проекте Сиверского городского поселения «Памяти предков будем
достойны!» Уроки краеведения и патриотизма, экскурсии знакомят читателей с
книгами о вожде-герое, «спасителе Петербурга» П.Х. Витгенштейне.
С 2018 года активно
ведётся и поддерживается социальными партнёрами проект «Детская книга шагает по
планете». Успешной работе в нём способствует хороший книжный фонд, который
ежегодно пополняется из федерального и местного бюджетов.
Ежегодно в библиотеке
проводятся Пушкинские дни, Неделя детской книги, Дни семьи, книжные
путешествия, викторины, игры, часы выразительного чтения, выставки творчества
детей и их родителей, встречи с писателями, поэтами, художниками... Всё это
позволяет дарить читателям незабываемые, красивые праздники книги.
Чтобы приблизиться к
читателю и быть более востребованной пользователями, библиотека ведёт страницу
в социальной сети ВКонтакте. Выставляем посты-заметки по рубрикам «Хранителям
памяти», «Читаем вместе с детьми», «Эрудитам с пелёнок», «Писатели нашего
детства», «Золотые имена, золотые произведения», «К Году чистой воды» и другие.
И сейчас трудно представить, что когда-то всего этого не было. До 1971 года библиотека для детей существовала лишь как отделение при Сиверской поселковой библиотеке на улице Свободы, занимая площадь в 12 кв. м. Много труда и усилий отдала созданию детской библиотеки в посёлке Сиверский Р.Г. Одынец, проработавшая в ней 18 лет. Ее соратниками, помощниками в продвижении и развитии детской библиотеки были замечательные профессионалы Т.А. Никушкина, В.В. Лакиза, Е.В. Клевцова, М.В. Нурулина, А.В. Моисеева.
В 1987 году детская библиотека переехала в двухэтажное здание по адресу: п. Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 2А. Новое помещение позволило развиваться дальше: пополняется книжный фонд, увеличивается количество читателей. С 1989 года заведующей библиотекой становится В.И. Лукьянова. В коллектив приходят библиотекари-специалисты С.Д. Мухина, А.Н. Касьянова, А.М. Макарова, Т.П. Александрова (работает сейчас): умные, организованные, творческие, они знают и понимают важность и значимость роли детского библиотекаря; красивые и надёжные люди, отдающие теплоту своих сердец детям.
Вместе с библиотекой
растут её читатели. Кажется, вчера бегали с бантиками и рогатками... А сегодня
ведут сюда своих малышей. И это- самая главная награда для библиотекаря!
Каждый юбилей — это
всегда шаг к началу чего-то нового, лучшего!
Приглашаем в наш Город
Детства!
Если душа в жизни
взрослой устала,
Взрослость свою сними с
пьедестала!
Всем огорченьям своим улыбнись,
По улочкам детства тихо
пройдись.
Есть Город, где каждый был
только собою,
И небо всегда было лишь голубое...
Увидишь, что нет чудодейственней
средства,
Чем просто прогулки по
городу Детства!»
Л.Собко
Из
альбома отзывов читателей разных лет:
- «Детская библиотека –
такая благодать: уютно, светло... здесь тебе всегда рады».
- «С поздравлениями и
словами благодарности в год юбилея обращаюсь к вам я, выпускница Сиверской
гимназии. Все годы я посещала вашу библиотеку, и вы всегда проявляли заботу,
понимание. Ваш тёплый книжный дом я ощущала как свой второй дом. Большое
спасибо вам за ещё более возросшую любовь к книге и вашей профессии!»
- «Сколько души, красоты,
понимания детской психологии во всех делах этой библиотеки. Невольно
проникаешься глубокой благодарностью к работникам этой чудесной библиотеки».
В.И. Лукьянова, заведующая Сиверской детской поселковой библиотекой