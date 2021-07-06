Список компаний с признаками нелегальной деятельности пополнился

«Потребительское общество
«Юнион Финанс» активно привлекает деньги населения, обещая повышенные проценты.
На своем сайте компания заявляет об инвестициях в сельское хозяйство,
автотранспортные средства и финансовые активы. Подобные организации по закону
не имеют права на привлечение денег физических лиц на условиях срочности,
возвратности и платности. Такую деятельность могут вести только банки с
лицензией Банка России. Сведения о компании в реестре кредитных потребительских
кооперативов Банка России также отсутствуют», — говорит начальник отдела
противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России Юлия
Ваганова.
Основную деятельность
компания в настоящее время ведет в интернете, но также у нее работают офисы — в
Санкт-Петербурге, Мурманске, Северодвинске и Севастополе. Северо-Западное ГУ
взаимодействует по вопросу нелегальной деятельности компании с
правоохранительными и иными уполномоченными органами, добавляет Ваганова.
С 1 июня 2021 года Банк
России начал публиковать на официальном сайте список компаний с признаками
нелегальной деятельности (http://cbr.ru/inside/warning-list/). Сейчас в него
включено около 2 тыс. организаций и интернет-проектов, сведения о которых можно
найти по любым реквизитам. Список регулярно обновляется. Он содержится в
разделе «Проверить финансовую организацию».
В 2020 году и в I
квартале 2021 года на территории Северо-Западного федерального округа Банк
России выявил 91 «черного кредитора» и 15 организаций с признаками финансовой
пирамиды.