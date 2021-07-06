Список компаний с признаками нелегальной деятельности пополнился

«Потребительское общество «Юнион Финанс» активно привлекает деньги населения, обещая повышенные проценты. На своем сайте компания заявляет об инвестициях в сельское хозяйство, автотранспортные средства и финансовые активы. Подобные организации по закону не имеют права на привлечение денег физических лиц на условиях срочности, возвратности и платности. Такую деятельность могут вести только банки с лицензией Банка России. Сведения о компании в реестре кредитных потребительских кооперативов Банка России также отсутствуют», — говорит начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России Юлия Ваганова.

Основную деятельность компания в настоящее время ведет в интернете, но также у нее работают офисы — в Санкт-Петербурге, Мурманске, Северодвинске и Севастополе. Северо-Западное ГУ взаимодействует по вопросу нелегальной деятельности компании с правоохранительными и иными уполномоченными органами, добавляет Ваганова.

С 1 июня 2021 года Банк России начал публиковать на официальном сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности (http://cbr.ru/inside/warning-list/). Сейчас в него включено около 2 тыс. организаций и интернет-проектов, сведения о которых можно найти по любым реквизитам. Список регулярно обновляется. Он содержится в разделе «Проверить финансовую организацию».

В 2020 году и в I квартале 2021 года на территории Северо-Западного федерального округа Банк России выявил 91 «черного кредитора» и 15 организаций с признаками финансовой пирамиды.