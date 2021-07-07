Изнасилование как спасение от родительского гнева

2-го июля в
Вырицкий отдел полиции поступило заявление от жителя Вырицы – многодетного
отца. Его 12-летняя дочь сообщила, что около девяти вечера ее изнасиловали в
лесу в Вырице рядом с железнодорожной платформой – двое лиц нерусской
национальности. На место происшествия была направлена следственно-оперативная
группа, патруль, эксперты. В ходе проверки информация не подтвердилась: девочка
выдумала обстоятельства, чтобы не получить нагоняй от родителей. Она была у
подруги в Петербурге и поздно вернулась домой.
Несовершеннолетнюю
направили на обследование в больницу, признаков насильственных действий медики
не обнаружили.