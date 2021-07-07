Изнасилование как спасение от родительского гнева

Изнасилование как спасение от родительского гнева

Полиция и следственный комитет занимались расследованием изнасилования, которого не было. 12-летняя девочка все выдумала, чтобы дома ее не ругали за позднее возвращение.

Рубрики : Происшествия     07 Jul 2021

2-го июля в Вырицкий отдел полиции поступило заявление от жителя Вырицы – многодетного отца. Его 12-летняя дочь сообщила, что около девяти вечера ее изнасиловали в лесу в Вырице рядом с железнодорожной платформой – двое лиц нерусской национальности. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, патруль, эксперты. В ходе проверки информация не подтвердилась: девочка выдумала обстоятельства, чтобы не получить нагоняй от родителей. Она была у подруги в Петербурге и поздно вернулась домой.

Несовершеннолетнюю направили на обследование в больницу, признаков насильственных действий медики не обнаружили.

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