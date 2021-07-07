Спортивная площадка – в подарок детям

Благодаря активным
жителям, депутатам и администрации поселения сегодня у местных жителей всех
возрастов появилась возможность играть в футбол, баскетбол и волейбол на
отличной площадке.
В ходе торжественной
церемонии открытия со словами поздравления к гостям праздника обратился
заместитель главы администрации поселения Николай Коугия. Вместе с юной
спортсменкой деревни Большое Рейзино Елизаветой Бойко, обладающей первым
взрослым разрядом по художественной гимнастике, они перерезали символическую
красную ленточку.
Сотрудники Рейзинского
сельского клуба подготовили для ребят интересную развлекательную программу,
мастер-классы и интерактивные площадки.
Спортивные инструкторы
Пудостьского поселения Владимир и Галина Дебелые и Александр Миняев провели
спортивную эстафету. По итогам соревнований первое место заняла команда из
Пудости, на втором месте – представители Терволово, бронзу присудили команде из
Рейзино.
В товарищеском футбольном
матче показала лучший результат команда из Терволово.
Фото: Рейзинский сельский
клуб