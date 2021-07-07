Спортивная площадка – в подарок детям

Благодаря активным жителям, депутатам и администрации поселения сегодня у местных жителей всех возрастов появилась возможность играть в футбол, баскетбол и волейбол на отличной площадке.

В ходе торжественной церемонии открытия со словами поздравления к гостям праздника обратился заместитель главы администрации поселения Николай Коугия. Вместе с юной спортсменкой деревни Большое Рейзино Елизаветой Бойко, обладающей первым взрослым разрядом по художественной гимнастике, они перерезали символическую красную ленточку.

Сотрудники Рейзинского сельского клуба подготовили для ребят интересную развлекательную программу, мастер-классы и интерактивные площадки.

Спортивные инструкторы Пудостьского поселения Владимир и Галина Дебелые и Александр Миняев провели спортивную эстафету. По итогам соревнований первое место заняла команда из Пудости, на втором месте – представители Терволово, бронзу присудили команде из Рейзино.

В товарищеском футбольном матче показала лучший результат команда из Терволово.

Фото: Рейзинский сельский клуб