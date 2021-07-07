Велогонщик Александр Власов представит Россию на олимпийских играх в Токио

Воспитанник выборгской велошколы Александр Власов готовится выступить на Олимпийских играх в Токио. За его плечами участие в многодневной гонке в Милане, Гранд-тур "Джиро д'Италия", Чемпионат России среди мужчин по велосипедному спорту на шоссе и другие соревнования.

Рубрики : Спорт     07 Jul 2021
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