Велогонщик Александр Власов представит Россию на олимпийских играх в Токио

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Воспитанник выборгской велошколы Александр Власов готовится выступить на Олимпийских играх в Токио. За его плечами участие в многодневной гонке в Милане, Гранд-тур "Джиро д'Италия", Чемпионат России среди мужчин по велосипедному спорту на шоссе и другие соревнования.
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