Возникли трудности с выплатами по ипотеке? Возьмите ипотечные каникулы!

Ипотечные каникулы - это легальный способ временно приостановить платежи по кредиту. Банк не сможет вам отказать, если ваша ситуация отвечает требованиям закона об ипотечных каникулах. На срок до шести месяцев вы можете полностью остановить выплаты, при этом сумма процентов по кредиту и общая сумма долга не изменятся. #Fingram_Lenobl

Рубрики : Общество     07 Jul 2021


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