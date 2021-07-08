В Ленинградской области пройдет фестиваль «ОредежSUP»

Любители сап-серфинга в
красочных костюмах сплавятся по реке Оредеж вдоль живописных берегов из
древнего песчаника. Длина маршрута составит 5 км. Фестиваль пройдет под знаком
Года чистой воды в Ленинградской области.
Принять участие в водном
путешествии может каждый. В течение дня будут работать интерактивные зоны,
пройдут мастер-классы, тест-драйвы водных гаджетов. Среди участников будут
разыграны призы в нескольких номинациях. «Шествие» на досках будут сопровождать
спасатели. Фестиваль пройдет с учетом мер по противодействию распространению
коронавирусной инфекции. Регистрация на участие в фестивале откроется в
ближайшее время.
Реализует проект
Ленинградская областная молодежная общественная организация содействия развитию
и становлению молодежи «Центр молодежных инициатив». Вдохновил команду на
проведение sup-фестиваля в регионе водный карнавал «ФонтанкаSUP» в
Санкт-Петербурге. Теперь у любителей сап-серфинга есть возможность отправиться
в путешествие в карнавальных костюмах не только по просторам мегаполиса, но и
пейзажным местам Ленинградской области.
Проект «ОредежSUP»
реализуется при финансовой поддержке комитета по культуре и туризму
Ленинградской области. Данный проект позволит не только популяризировать
туристический потенциал Ленинградской области, но и сформировать интерес к
здоровому образу жизни.
Фото
http://fontankasup.ru/