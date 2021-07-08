В Ленинградской области пройдет фестиваль «ОредежSUP»

Любители сап-серфинга в красочных костюмах сплавятся по реке Оредеж вдоль живописных берегов из древнего песчаника. Длина маршрута составит 5 км. Фестиваль пройдет под знаком Года чистой воды в Ленинградской области.

Принять участие в водном путешествии может каждый. В течение дня будут работать интерактивные зоны, пройдут мастер-классы, тест-драйвы водных гаджетов. Среди участников будут разыграны призы в нескольких номинациях. «Шествие» на досках будут сопровождать спасатели. Фестиваль пройдет с учетом мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Регистрация на участие в фестивале откроется в ближайшее время.

Реализует проект Ленинградская областная молодежная общественная организация содействия развитию и становлению молодежи «Центр молодежных инициатив». Вдохновил команду на проведение sup-фестиваля в регионе водный карнавал «ФонтанкаSUP» в Санкт-Петербурге. Теперь у любителей сап-серфинга есть возможность отправиться в путешествие в карнавальных костюмах не только по просторам мегаполиса, но и пейзажным местам Ленинградской области.

Проект «ОредежSUP» реализуется при финансовой поддержке комитета по культуре и туризму Ленинградской области. Данный проект позволит не только популяризировать туристический потенциал Ленинградской области, но и сформировать интерес к здоровому образу жизни.

Фото http://fontankasup.ru/