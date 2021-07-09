Изменился номер телефона для передачи показаний газовых счетчиков по смс

Изменился номер телефона для передачи показаний газовых счетчиков по смс

«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» обращает внимание абонентов на изменение номера телефона для передачи показаний индивидуальных приборов учета природного газа с помощью смс-сообщений. С июля 2021 года показания принимаются по номеру (931) 521-97-31.

Рубрики : ЖКХ     09 Jul 2021

В сообщении необходимо указать номер лицевого счета и текущие показания прибора учета в формате «лицевой счет, пробел, показания», например, 712345678 3179. Номер телефона открыт только для приема показаний счетчиков, он не предназначен для звонков и текстовых смс (звонки и сообщения с текстом будут утеряны, поскольку не обрабатываются автоматически, и система их не распознает).

Ознакомиться с другими способами передачи показаний приборов учета газа можно на сайте peterburgregiongaz.ru в разделе «Как передать показания счетчика» https://www.peterburgregiongaz.ru/informatsiya-dlya-naseleniya/informatsiya-dlya-abonentov-oplachivayuschih-potreblennyy-gaz-po-pokazaniyam-priborov-ucheta-gaza .

    

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