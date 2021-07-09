Ленинградцы защищаются от коронавируса

За сутки вакцинацию от коронавируса в регионе проходят свыше 11 тысяч человек. По данным на 9 июля 300 906 жителей прошли вакцинацию, из них полностью привиты (поставили оба компонента вакцины) 202 390 человек.

В Роспотребнадзоре отмечают: все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны. Сейчас в основном используются Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Накануне один из наиболее авторитетных научных журналов в мире ― британский Nature ― признал эффективность вакцины Спутник V. Эта российская вакцина применяется почти в 70 странах. В Аргентине, Венесуэле и Турции сейчас наращивают объемы использования.

Главный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова также высоко оценила вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) — она используется в регионе с ноября 2020 года.

«На протяжении всего периода применения иммунобиологического лекарственного препарата мы видим, что вакцина эффективна и безопасна в использовании. У всех привитых сформировался достаточный иммунный ответ, а возникающие у части привитых побочные эффекты (симптомы, сопровождающие введение лекарственного препарата) не выходили за рамки определённых в инструкции по применению препарата, были кратковременными и 99% случаев проходили самостоятельно в течение 1-2 дней после их появления. Случаи заболевания после вакцинации сегодня ― это 0,95% от всех привитых, однако они перенесли заболевание в лёгких или бессимптомных формах. Случаев тяжёлого течения заболевания у привитых не зафиксировано, ни один из них не попал в реанимацию и не умер, что в полной мере указывает на эффективность проводимой иммунизации. Сформированный популяционный иммунитет, а это как минимум 60% привитого населения, позволит предупредить распространение инфекции и даст нам шанс вернуться к нормальной жизни без страха за себя, родных и близких», ― отметила Елена Хорькова.

В Роспотребнадзоре подчеркнули: следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока до конца неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо защищает. Вакцины обеспечивают более надежную защиту, поэтому рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области