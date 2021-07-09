Ленинградцы защищаются от коронавируса

За
сутки вакцинацию от коронавируса в регионе проходят свыше 11 тысяч человек. По
данным на 9 июля 300 906 жителей прошли вакцинацию, из них полностью привиты
(поставили оба компонента вакцины) 202 390 человек.
В
Роспотребнадзоре отмечают: все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны
и безопасны. Сейчас в основном используются Гам-Ковид-Вак (торговая марка
«Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Накануне один из наиболее
авторитетных научных журналов в мире ― британский Nature ― признал эффективность
вакцины Спутник V. Эта российская вакцина применяется почти в 70 странах. В
Аргентине, Венесуэле и Турции сейчас наращивают объемы использования.
Главный
эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова также высоко оценила вакцину
Гам-Ковид-Вак (Спутник V) — она используется в регионе с ноября 2020 года.
«На
протяжении всего периода применения иммунобиологического лекарственного
препарата мы видим, что вакцина эффективна и безопасна в использовании. У всех
привитых сформировался достаточный иммунный ответ, а возникающие у части
привитых побочные эффекты (симптомы, сопровождающие введение лекарственного
препарата) не выходили за рамки определённых в инструкции по применению
препарата, были кратковременными и 99% случаев проходили самостоятельно в течение
1-2 дней после их появления. Случаи заболевания после вакцинации сегодня ― это
0,95% от всех привитых, однако они перенесли заболевание в лёгких или
бессимптомных формах. Случаев тяжёлого течения заболевания у привитых не
зафиксировано, ни один из них не попал в реанимацию и не умер, что в полной
мере указывает на эффективность проводимой иммунизации. Сформированный
популяционный иммунитет, а это как минимум 60% привитого населения, позволит
предупредить распространение инфекции и даст нам шанс вернуться к нормальной
жизни без страха за себя, родных и близких», ― отметила Елена Хорькова.
В
Роспотребнадзоре подчеркнули: следует сделать прививку, даже если у вас ранее
был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается
естественный иммунитет к вирусу, но пока до конца неизвестно, как долго он
длится и насколько хорошо защищает. Вакцины обеспечивают более надежную защиту,
поэтому рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного
заболевания.
Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области