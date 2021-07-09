Массовые и спортивные мероприятия в «красной» зоне под запретом

Изменения
в постановление областного правительства подписано губернатором Ленинградской
области Александром Дрозденко.
До
1 августа в «красной» зоне запрещены любые массовые мероприятия. В «желтой» и
«зеленой» зонах проведение массовых мероприятий, в том числе организованных
региональными и муниципальными властями, разрешено при наличии у всех
участников справок или сертификатов о полном курсе вакцинации от COVID-19,
справок о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании или сделанного не
позднее, чем за 72 часа до мероприятия ПЦР-теста с отрицательным результатом. В
этих двух зонах допускается проведение экспресс-тестирования.
Также
до 1 августа приостановлено проведение физкультурных и спортивных мероприятий с
участием зрителей в «красной» зоне. Без зрителей такие мероприятия могут быть
проведены при условии нахождения в помещении не более 1 человека на 4 кв. м и
не более 100 участников одновременно, на открытом воздухе – до 300 человек и с
количеством посетителей не более 50% от общей вместимости. В «желтой» зоне
разрешено до 500 участников на открытом воздухе, в «зеленой» – без ограничений
по численности участников. При этом для всех районов, вне зависимости от
ограничительной зоны, главное условие – наличие у участников документов о
вакцинации, справки о перенесенном заболевании COVID-19 или трехдневный
отрицательный результат ПЦР-теста, для «желтой» и «зеленой» зон разрешено
проведение экспресс-тестирования.
С 1
августа к работе в социальных учреждениях не будут допущены сотрудники и
персонал без документов о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании в
последние полгода или отрицательного ПЦР-теста на наличие коронавирусной
инфекции, сделанного не позднее, чем за 72 часа.
Сохраняется
рекомендация по оформлению организациями паспортов коллективного иммунитета от
COVID-19. К числу организаций, которые оформят такой паспорт и получат
преференции в виде снятия ограничений, добавлена сфера дополнительного
образования. Для оформления паспорта теперь требуются документы о полном курсе
вакцинации и справки о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6
месяцев.
При
получении плановой медицинской помощи и различных медосмотров требуется
предоставить документы о полном курсе вакцинации от коронавирусной инфекции или
заключение иммунологической комиссии о противопоказаниях к ней, или о
перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Исследования
на антитела не принимаются.
Введено
требование применения масок для посетителей фитнес-центров или фитнес-клубов,
бассейнов, бань, предприятий общепита, парикмахерских и салонов красоты. Снять
маску там можно непосредственно для предоставления услуг – например, во время
обеда в кафе или при тренировке в бассейне. Добавим, что в «красной» зоне
изменена норма по заполняемости плавательных бассейнов – 8 квадратных метров
площади бассейна на одного человека.
Организациям
и предпринимателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работников
старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями.
В
районах «красной» зоны проведение свадеб, банкетов, дней рождений, семейных
торжеств и других подобных коллективных мероприятий допускается в общественных
местах и в помещениях предприятий общественного питания при условии, что общее
количество участников не будет превышать 10 человек при обязательном условии
использования масок. В «желтой» зоне – до 15 человек. Семейное мероприятие с большим
количеством участников можно провести только при наличии у всех участников
документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19,
справки о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев или
отрицательного результата ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции,
сделанного не позднее, чем за 72 часа до проведения мероприятия.
Аналогичные
требования и для торжественных церемоний регистрации брака в ЗАГСах: в
«красной» зоне до 10 человек, в «желтой» зоне до 15 человек, больше – только
при наличии «антиковидных» документов.
Требование
этих документов вводится и для транспортных экскурсионных перевозок в «красной»
и «желтой» зонах. В «красной» зоне также уменьшается заполняемость – с 75 до
50%.
В
«красной» зоне запрещены ярмарки, осуществляющие торговлю непродовольственными
товарами, а также деятельность передвижных цирков шапито, в «желтой» – только
при заполняемости 50%. Работа детских развлекательных центров, детских игровых
комнат и зон приостановлена в «красной» зоне, в «желтой» – ограничена по
заполняемости до 50%. Для парков развлечений в «желтой» зоне деятельность
разрешена только за пределами зданий, аналогично районам «красной» зоны.
Для
организаций дополнительного образования, в том числе в домах культуры, в районах
«красной» и «желтой» зон вводятся дополнительные ограничения – не более 1
человека на 4 кв.м. и не более 50% заполняемости при условии использования
масок.
Для
предприятий общепита «красной» зоны 50-процентное ограничение по заполняемости
вводится как для залов, так и для летних террас, в «желтой» зоне – в помещениях
разрешена заполняемость до 50%, на террасах – до 100%. Также документом
вводится трехдневное согласование муниципальными властями размещение летних
террас для предприятий общепита.
В
многофункциональных центрах во всех районах Ленинградской области
предоставляется полный перечень услуг по предварительной записи, а без
предварительной записи – при наличии документа, подтверждающего прохождение
полного курса вакцинации от COVID-19.
Показ
фильмов, проведение концертов на открытых площадках для зрителей, находящихся в
автомобилях, разрешено во всех районах области.
Сегодня
распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим
образом:
- в
«красной» зоне – Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский
Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор;
- в
«желтой» зоне – Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский, Подпорожский,
Приозерский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы;
- в
«зеленой» зоне – Кингисеппский район.