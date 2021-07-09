Массовые и спортивные мероприятия в «красной» зоне под запретом

Изменения в постановление областного правительства подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

До 1 августа в «красной» зоне запрещены любые массовые мероприятия. В «желтой» и «зеленой» зонах проведение массовых мероприятий, в том числе организованных региональными и муниципальными властями, разрешено при наличии у всех участников справок или сертификатов о полном курсе вакцинации от COVID-19, справок о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании или сделанного не позднее, чем за 72 часа до мероприятия ПЦР-теста с отрицательным результатом. В этих двух зонах допускается проведение экспресс-тестирования.

Также до 1 августа приостановлено проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей в «красной» зоне. Без зрителей такие мероприятия могут быть проведены при условии нахождения в помещении не более 1 человека на 4 кв. м и не более 100 участников одновременно, на открытом воздухе – до 300 человек и с количеством посетителей не более 50% от общей вместимости. В «желтой» зоне разрешено до 500 участников на открытом воздухе, в «зеленой» – без ограничений по численности участников. При этом для всех районов, вне зависимости от ограничительной зоны, главное условие – наличие у участников документов о вакцинации, справки о перенесенном заболевании COVID-19 или трехдневный отрицательный результат ПЦР-теста, для «желтой» и «зеленой» зон разрешено проведение экспресс-тестирования.

С 1 августа к работе в социальных учреждениях не будут допущены сотрудники и персонал без документов о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании в последние полгода или отрицательного ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции, сделанного не позднее, чем за 72 часа.

Сохраняется рекомендация по оформлению организациями паспортов коллективного иммунитета от COVID-19. К числу организаций, которые оформят такой паспорт и получат преференции в виде снятия ограничений, добавлена сфера дополнительного образования. Для оформления паспорта теперь требуются документы о полном курсе вакцинации и справки о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

При получении плановой медицинской помощи и различных медосмотров требуется предоставить документы о полном курсе вакцинации от коронавирусной инфекции или заключение иммунологической комиссии о противопоказаниях к ней, или о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Исследования на антитела не принимаются.

Введено требование применения масок для посетителей фитнес-центров или фитнес-клубов, бассейнов, бань, предприятий общепита, парикмахерских и салонов красоты. Снять маску там можно непосредственно для предоставления услуг – например, во время обеда в кафе или при тренировке в бассейне. Добавим, что в «красной» зоне изменена норма по заполняемости плавательных бассейнов – 8 квадратных метров площади бассейна на одного человека.

Организациям и предпринимателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работников старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями.

В районах «красной» зоны проведение свадеб, банкетов, дней рождений, семейных торжеств и других подобных коллективных мероприятий допускается в общественных местах и в помещениях предприятий общественного питания при условии, что общее количество участников не будет превышать 10 человек при обязательном условии использования масок. В «желтой» зоне – до 15 человек. Семейное мероприятие с большим количеством участников можно провести только при наличии у всех участников документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, справки о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев или отрицательного результата ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции, сделанного не позднее, чем за 72 часа до проведения мероприятия.

Аналогичные требования и для торжественных церемоний регистрации брака в ЗАГСах: в «красной» зоне до 10 человек, в «желтой» зоне до 15 человек, больше – только при наличии «антиковидных» документов.

Требование этих документов вводится и для транспортных экскурсионных перевозок в «красной» и «желтой» зонах. В «красной» зоне также уменьшается заполняемость – с 75 до 50%.

В «красной» зоне запрещены ярмарки, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами, а также деятельность передвижных цирков шапито, в «желтой» – только при заполняемости 50%. Работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат и зон приостановлена в «красной» зоне, в «желтой» – ограничена по заполняемости до 50%. Для парков развлечений в «желтой» зоне деятельность разрешена только за пределами зданий, аналогично районам «красной» зоны.

Для организаций дополнительного образования, в том числе в домах культуры, в районах «красной» и «желтой» зон вводятся дополнительные ограничения – не более 1 человека на 4 кв.м. и не более 50% заполняемости при условии использования масок.

Для предприятий общепита «красной» зоны 50-процентное ограничение по заполняемости вводится как для залов, так и для летних террас, в «желтой» зоне – в помещениях разрешена заполняемость до 50%, на террасах – до 100%. Также документом вводится трехдневное согласование муниципальными властями размещение летних террас для предприятий общепита.

В многофункциональных центрах во всех районах Ленинградской области предоставляется полный перечень услуг по предварительной записи, а без предварительной записи – при наличии документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от COVID-19.

Показ фильмов, проведение концертов на открытых площадках для зрителей, находящихся в автомобилях, разрешено во всех районах области.

Сегодня распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

- в «красной» зоне – Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор;

- в «желтой» зоне – Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы;

- в «зеленой» зоне – Кингисеппский район.