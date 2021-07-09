Народный фронт запускает горячую линию по вакцинации

В России созданы условия для
вакцинирования всех желающих защитить свое здоровье. Однако, несмотря на
наличие в свободном бесплатном доступе нескольких вакцин, многие не торопятся
вакцинироваться. Кто-то не понимает такой необходимости или сомневается в
эффективности вакцинирования, другие боятся побочных действий или игнорируют
риски заражения. На нежелание вакцинироваться повлияло и огромное количество
фейков в сети и банальная нехватка достоверной информации.
Для людей, которые понимают
необходимость вакцинации, но пока сомневаются и откладывают ее, Народный фронт
как раз и запускает горячую линию, которая ответит гражданам на самые
распространенные и активно обсуждаемые вопросы в сети. Их отобрали эксперты
Народного фронта и попросили прокомментировать лучших врачей России.
Среди докторов, ответивших на вопросы о
вакцинации для горячей линии Народного фронта, есть всемирно известные
врачи: сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной
медицинской палаты Леонид Рошаль и профессор, доктор медицинских
наук, ведущая программы «Здоровье» и «Жить здорово» на Первом канале Елена
Малышева. Кроме того, на вопросы ответили высококвалифицированные медики,
ведущие популярные блоги в Инстаграме.
«Эпидемиологическая ситуация в России
ухудшается. Сегодня идет речь не просто о третьей волне распространения уже знакомой
медикам коронавирусной инфекции, а о появлении новых штаммов вируса. Чтобы им
противостоять, необходим коллективный иммунитет. Для всех граждан нашей страны,
которые понимают необходимость этого шага и вместе с тем испытывают некоторые
сомнения, Народный фронт вместе с Минздравом запускает горячую линию. Звоните и
получайте ответы от квалифицированных специалистов системы здравоохранения», –
обратился к тем, кто еще не прошел вакцинацию, руководитель Исполкома
ОНФ Михаил Кузнецов.
Также информация, подготовленная
Народным фронтом совместно с врачами, размещена на сайте https://stopcovid.onf.ru/