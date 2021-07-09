Народный фронт запускает горячую линию по вакцинации

В России созданы условия для вакцинирования всех желающих защитить свое здоровье. Однако, несмотря на наличие в свободном бесплатном доступе нескольких вакцин, многие не торопятся вакцинироваться. Кто-то не понимает такой необходимости или сомневается в эффективности вакцинирования, другие боятся побочных действий или игнорируют риски заражения. На нежелание вакцинироваться повлияло и огромное количество фейков в сети и банальная нехватка достоверной информации.

Для людей, которые понимают необходимость вакцинации, но пока сомневаются и откладывают ее, Народный фронт как раз и запускает горячую линию, которая ответит гражданам на самые распространенные и активно обсуждаемые вопросы в сети. Их отобрали эксперты Народного фронта и попросили прокомментировать лучших врачей России.

Среди докторов, ответивших на вопросы о вакцинации для горячей линии Народного фронта, есть всемирно известные врачи: сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и профессор, доктор медицинских наук, ведущая программы «Здоровье» и «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева. Кроме того, на вопросы ответили высококвалифицированные медики, ведущие популярные блоги в Инстаграме.

«Эпидемиологическая ситуация в России ухудшается. Сегодня идет речь не просто о третьей волне распространения уже знакомой медикам коронавирусной инфекции, а о появлении новых штаммов вируса. Чтобы им противостоять, необходим коллективный иммунитет. Для всех граждан нашей страны, которые понимают необходимость этого шага и вместе с тем испытывают некоторые сомнения, Народный фронт вместе с Минздравом запускает горячую линию. Звоните и получайте ответы от квалифицированных специалистов системы здравоохранения», – обратился к тем, кто еще не прошел вакцинацию, руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Также информация, подготовленная Народным фронтом совместно с врачами, размещена на сайте https://stopcovid.onf.ru/