Трейл по бездорожью «Сусанинская тропа»

Спортсмены при покорении
дистанций одновременно наслаждались красотами Сусанинской природы и справлялись
со сложными испытаниями. Бежать по грязи и лужам – бесценно, как в детстве. А
чай и каша полевой кухни, приготовленные жителями Сусанино, пришлись по вкусу
каждому участнику.
Трейл посвятили всем
ветеранам боевых действий и, конечно же, памяти жителя Сусанино Игоря Клопова,
без которого ни одно мероприятие в поселении было бы немыслимо.
Трейл был воплощен в
жизнь благодаря Вячеславу Федорченко. Участники также благодарят организаторов,
и в том числе Юрия Анатольевича Виноградова, сотрудников Центра благоустройства
и ЖКХ Сусанинского поселения, сотрудников Сусанинского культурно-досугового
центра, а также волонтеров, семьи Галкиных, Цветковых, Химич, Степановых,
Труновых, Голубь.