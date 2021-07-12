Трейл по бездорожью «Сусанинская тропа»

Спортсмены при покорении дистанций одновременно наслаждались красотами Сусанинской природы и справлялись со сложными испытаниями. Бежать по грязи и лужам – бесценно, как в детстве. А чай и каша полевой кухни, приготовленные жителями Сусанино, пришлись по вкусу каждому участнику.

Трейл посвятили всем ветеранам боевых действий и, конечно же, памяти жителя Сусанино Игоря Клопова, без которого ни одно мероприятие в поселении было бы немыслимо.

Трейл был воплощен в жизнь благодаря Вячеславу Федорченко. Участники также благодарят организаторов, и в том числе Юрия Анатольевича Виноградова, сотрудников Центра благоустройства и ЖКХ Сусанинского поселения, сотрудников Сусанинского культурно-досугового центра, а также волонтеров, семьи Галкиных, Цветковых, Химич, Степановых, Труновых, Голубь.

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