Елена Шмелева: «Народная программа ЕР поможет сформировать политику в сфере образования»

«Это удивительный уровень доверия и ответственности, когда ты становишься лицом в списке лидеров «Единой России», — заявила она в эфире СОЛОВЬЕВ LIVE.

По словам Шмелевой, именно партия позволит перенести многие инициативы в сфере образования на законодательный уровень.

«Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику в сфере образования в течение следующих пяти лет», — разъяснила руководитель фонда «Талант и успех» и образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Уверена, что благодаря моему статусу мы соберем инициативы в сфере образования в народную программу «Единой России», - отметила она.

В «Единой России» ранее обещали, что окончательная программа партии будет принята в августе, после поступления предложений на встречах с избирателями.

Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости»