Елена Шмелева: «Народная программа ЕР поможет сформировать политику в сфере образования»

«Это удивительный уровень доверия и ответственности,
когда ты становишься лицом в списке лидеров «Единой России», — заявила она в
эфире СОЛОВЬЕВ LIVE.
Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева рассказала, почему она приняла решение пойти на выборы в Госдуму от «Единой России» и как народная программа партии поможет сформировать политику в сфере образования на ближайшие годы.
«Это удивительный уровень доверия и ответственности,
когда ты становишься лицом в списке лидеров «Единой России», — заявила она в
эфире СОЛОВЬЕВ LIVE.
Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости»
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