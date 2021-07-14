Елена Шмелева: «Народная программа ЕР поможет сформировать политику в сфере образования»

Елена Шмелева: «Народная программа ЕР поможет сформировать политику в сфере образования»

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева рассказала, почему она приняла решение пойти на выборы в Госдуму от «Единой России» и как народная программа партии поможет сформировать политику в сфере образования на ближайшие годы.

Рубрики : Общество     14 Jul 2021

«Это удивительный уровень доверия и ответственности, когда ты становишься лицом в списке лидеров «Единой России», — заявила она в эфире СОЛОВЬЕВ LIVE.

 По словам Шмелевой, именно партия позволит перенести многие инициативы в сфере образования на законодательный уровень.

 «Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику в сфере образования в течение следующих пяти лет», — разъяснила руководитель фонда «Талант и успех» и образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

 «Уверена, что благодаря моему статусу мы соберем инициативы в сфере образования в народную программу «Единой России», - отметила она.

 В «Единой России» ранее обещали, что окончательная программа партии будет принята в августе, после поступления предложений на встречах с избирателями.

 

Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости»

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