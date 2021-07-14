Проспал айфон и деньги

10-го июля в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 27-летнего жителя Гатчины, работающего в Петербурге боцманом на корабле. В три часа ночи он уснул в состоянии алкогольного опьянения в своем автомобиле, припаркованном на Рощинской улице возле дома № 17. В шесть утра он проснулся и обнаружил, что из машины пропал айфон стоимостью 15 тысяч рублей. Когда молодой человек посетил банк, выяснилось, что от его имени через личный кабинет на сайте был оформлен кредит на сумму свыше 167 тысяч рублей. Из которых 60 тысяч уже сняты неустановленным лицом.

Ущерб составил 75 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.