Гатчинская Миррэлия

Это очередная встреча в рамках культурно-просветительского проекта «Двенадцать. Из Гатчины в Россию — с любовью», который реализует центр «Загвоздка» при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации.

«Музей моей весны»

О гатчинском периоде жизни Игоря Северянина рассказала главный библиотекарь Гатчинской городской библиотеки им. А.И. Куприна, член Северянинского общества в Эстонии Алёна Тришина.

Алёна Александровна в очень увлекательной форме поведала о дачной Гатчине начала XX века, опираясь не только на литературные и исторические источники, но и на воспоминания членов своей семьи, издавна проживающей в нашем городе. Всестороннее погружение в городскую жизнь более чем столетней давности позволило представить себе, чем жили горожане, что искали в Гатчине знаменитые дачники того времени и как встречали их не менее знаменитые местные жители. Тем интереснее было узнать, как вписался в эту лишь внешне тихую, провинциальную жизнь неистовый «король поэтов» Игорь Северянин.

Гатчина и ее окрестности, в частности, усадьба Мыза Ивановка, стали одними из самых знаковых мест в жизни Игоря Северянина. Здесь началась его поэтическая слава, здесь он создавал один из своих первых сборников — знаменитый «Громокипящий кубок».

Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарёв, 1887-1941) впервые посетил Гатчину в 1903 году, став с тех пор на несколько лет «гатчинским дачником». Для него этот маленький город стал «музеем его весны». В Гатчине 17-летний поэт встретил свою первую любовь — Евгению Гуцан (Злату). В Гатчине жил и работал его кумир и наставник Константин Фофанов, давший юному поэту прославивший его псевдоним — Северянин.

- Северянина с Гатчиной и Гатчинским районом действительно многое связывало, - рассказывает Алёна Тришина. - Как житель Петербурга, он снимал комнаты под Пудостью, на Мызе Ивановка, приезжал туда со своими многочисленными друзьями и подругами. Гатчина, Дылицы, Елизаветино, Тайцы упоминаются во многих его стихотворениях того периода. Его первая любовь и жизнь в Гатчине подробно описана в его «эстонской» поэме «Падучая стремнина».

«...Итак, мы жили в Гатчине — я, мама

И старая прислуга, пятьдесят

Лет жившая у нас. Ее, ребенком

Лет девяти, не больше, взяли в дом.

Я Гатчину люблю: ее озера —

Серебряное, с чем тебя сравнить? —

И Приорат, и ферма, и зверинец,

И царский парк, где Павильон Венеры,

Не нравиться не могут тем, кто любит

Действительно природу...»

(«Падучая стремнина, 1922 год)

Алёна Тришина представила литературу, посвященную Игорю Северянину, сборники его произведений, включая раритетное издание начала XX века.

Игорь Северянин и Мирра Лохвицкая

О роли в творческой судьбе Игоря Северянина Мирры Лохвицкой рассказала Юлия Лысанюк. Именно в честь этой женщины, которая стала для него идеалом, поэт создал свое знаменитое «светлое царство» - Миррэллию.

Мирра Лохвицкая — очень яркая зачинательница новой, так называемой «женской поэзии», ставшая предтечей и Ахматовой, и Цветаевой. Её яркая, но недолговечная звезда просияла в Петербурге в конце XIX века.

Мария Александровна Лохвицкая, старшая сестра знаменитой Надежды Тэффи, родилась в 1869 году в Петербурге. Литературная судьба поэтессы начиналась очень успешно - ее признавали почти все поэты того времени. За первый же стихотворный сборник Лохвицкой была присуждена престижная Пушкинская премия, учреждённая Российской императорской Академией наук.

Будучи гораздо моложе Мирры Лохвицкой, Игорь Северянин ни разу с ней не встречался. Умерла она очень рано — в 1905 году, в возрасте 35 лет. Её смерть потрясла Северянина и вдохновила его на ряд замечательных стихотворений, поэм и поэтических циклов. Так и родилась в его воображении удивительная страна Миррэлия - «светлое царство царицы прекрасной, премудрой, святой».

Мирра Лохвицкая похоронена на Никольском кладбище в Александро-Невской лавре. Помимо биографических сведений, на ее могиле выбиты строчки самой Мирры и следующие строки из стихотворения Игоря Северянина: «Я Лохвицкую ставлю выше всех — и Байрона, и Пушкина, и Данта. Я сам блещу в лучах ее таланта...»

Творческая встреча в Загвоздке продолжилась музыкально-литературной композицией, которую представили участницы литературно-музыкального салона «К.Л.Ю.В.», актрисы Юлия Мартынова и Кристина Вебер. Прекрасные дамы декламировали знаковые и малоизвестные произведения Игоря Северянина. В исполнении певицы, лауреата всероссийских конкурсов Юлии Мартыновой прозвучали романсы на стихи поэтов Серебряного века.

В этот вечер каждый из гостей Загвоздки мог поделиться своими знаниями и впечатлениями о литературе Серебряного века с её разнообразными течениями и жанрами. Читали стихи Игоря Северянина, Мирры Лохвицкой, свои собственные сочинения. Встреча в гатчинской «Миррэлии» завершилась поздним вечером — белые ночи сейчас в самом разгаре, и это уже само по себе служило великолепным обрамлением неспешных бесед и литературных откровений.

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К сожалению, в связи с ограниченным пространством и санитарными мерами предосторожности культурный центр «Загвоздка» работает пока в виде полузакрытого клуба. Но увидеть, что происходит, и о чём говорят на встречах в «Загвоздке», может каждый, заглянув на канал культурного центра «Загвоздка» в YouTube.

Юлия Лысанюк