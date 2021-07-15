Где родился – там и пригодился

Благодарные поля радуют
глаз наливающимся зерном. Картина сельской идиллии, написанная всеми оттенками
зеленого, поднимает настроение и вселяет уверенность в завтрашнем дне. Ведь есть
же у нас такие трудолюбивые!
Насколько велико
хозяйство фермера Пирогова, сразу и не скажешь. Александр взял несколько
небольших полей вокруг Дружноселья и привел в надлежащий вид. На данный момент
под озимыми и яровыми культурами – 130 га, а всего в хозяйстве - около 220 га
земли.
- У нас на полях растет
ячмень, тритикале, пшеница, овес. Все – на кормовые цели. Комбикорма сейчас
очень сильно подорожали, поэтому фермеры, занимающиеся мясным и молочным
направлением животноводства, переходят на зерно. Зерна в Ленинградской области
не хватает. Его везут к нам с юга страны. С транспортными и прочими расходами
получается дорого, в два раза дороже, чем там, где его вырастили. Поэтому у нас
сейчас очень хороший спрос, - поясняет фермер.
Александр – местный житель.
Учился в Сиверской школе. Профессию слесаря-автомеханика получил в Сиверском
профессионально-техническом училище. Работал дальнобойщиком, но со временем
разочаровался в этом деле. Говорит, крутишь баранку без выходных, спишь в
машине, а толку никакого.
- Почему решил стать
фермером? Как-то само пришло. Сельский труд для меня привычен с детства, -
поясняет Александр.
Начинал свое фермерство
Александр Пирогов с разведения крупного рогатого скота и молочного направления.
Затем принял решение поменять профиль.
- Сначала мы взяли в
аренду помещение и поставили коров и быков, - рассказывает Александр. - Купили
итальянский танк молочного охлаждения. Готовили и развозили творог и сметану.
Спрос оказался нестабильным: летом дачники брали хорошо, а зимой спрос падал.
Позанимался молоком около пяти лет. Потом перешел на кормопроизводство,
заготавливали сено. Это мне ближе. По специфике, мне кажется, работа более
мужская, техничная. Зерном мы занимаемся третий год и планируем развиваться
дальше.
Александр все время
говорит «мы». В хозяйстве, так сказать, семейный подряд. Жена Екатерина
отвечает за бухгалтерию, работает с документами. Помогают папа, мама и все, у
кого есть свободное время. У Александра двое сыновей: 18-летний Кирилл и
11-летний Роман. Они с самого детства
помогали на ферме, а сейчас помогают с сеном и зерном.
Для работы в поле
закуплена техника – два трактора «МТЗ», комбайн «Енисей» и различная
навесная-прицепная техника для обработки земли.
- Пока справляемся своими
силами, - отмечает Александр.
Любо-дорого посмотреть на
аккуратно обработанные поля. Особенно, когда по соседству все борщевиком и
бурьяном заросло. За примерами далеко ехать не нужно. Есть с чем сравнить. В
этом году за свой счет фермер Пирогов не только свои земли от борщевика очищал,
но и земли поселения. Нанимал работника на 2-3 дня, и тот, где косил борщевик,
а где химией опрыскал. По-другому с этой заразой не справиться.
Казалось бы, человек
труда на селе всегда должен быть в почете, всеми уважаем, и его должны во всем
поддерживать. Но… Оказывается, в наше время это не всегда так. Деятельность
фермера по очистке полей от кустарника, их восстановлению и возвращению в
оборот земель сельхозназначения вызывает непонимание и раздражение.
- С людьми очень трудно
договориться, - говорит Александр Пирогов. - Особенно с теми, кто приехал из
мегаполиса на дачу. Кого только на меня не насылали… Со временем я научился относиться к этому
спокойнее. А раньше очень близко к сердцу принимал. Только мы очистили поле от
кустарника, ветки еще не успели убрать, как на меня написали заявление в
администрацию. Конечно, мы их уберем, но фермеру все сразу не успеть… Удивляет
такое пристальное внимание соседей, ведь десятки лет до этих бесхозных полей
никому дела не было. Никто не хочет в кирзовых сапогах по полю ходить, да в
тракторе потеть. Есть очень агрессивные «юристы из Питера», которые угрожают
расправой за срубленный куст, который, кстати, растет на моем поле. Другие
говорят, что я рублю лес. А эти земли были и есть сельхозназначения, еще до
того, как вокруг выросли дачи с видом на этот кустарник. Это поля, и по закону
я их обязан очистить от кустарника и сорной травы. Я за эту землю плачу налоги,
плачу аренду и работаю на этой земле. Мне некогда заниматься судами и дрязгами.
Село без фермера – это не
село, а дачный поселок. Чтобы оно могло и себя прокормить, и продовольственную
безопасность страны поддержать, государство ввело различные виды помощи и
поддержки агропромышленным и фермерским хозяйствам.
Как и многие фермеры,
Александр Пирогов пользуется господдержкой.
- Помощь государства
очень важна для фермера. Я получаю часть возмещения затрат на семена и часть
возмещения затрат на технику. Конечно, это нам очень помогает, - отмечает
Александр.
Кроме того, по его
мнению, фермеру нужна помощь удобрениями. У нас почвы бедные: без удобрений
никак, а цены на них большие и продолжают расти. Нужна более существенная
помощь и в приобретении новой техники.
- Мне предлагают взять
еще земли, но техники не хватает. Хорошая современная техника - когда проехал,
и поле готово, на ней же посеял и урожай собрал - стоит много денег. Дотация на
технику есть. Но условия неприемлемые: сначала купи, а потом часть денег на
возмещение затрат получишь. Когда же цены на все постоянно растут, попробуй
фермер - накопи денег. В лизинг брать – значит кормить еще и лизинговую
кампанию. Лизинг потянет крупный аграрий с мощными оборотами средств. Да и те
не всегда могут отдать деньги - разоряются. Фермер же, который десять лет
вкалывал, поля расчищал, рисковать с лизингом не будет. Была бы другая
программа – можно было бы купить технику и увеличить площадь полей, -
размышляет Александр Пирогов.
Может, когда-нибудь и
такую поддержку получит фермер. Тогда на следующий год новенький трактор будет
работать в поле, а фермерское хозяйство получит дальнейшее развитие.