Где родился – там и пригодился

Благодарные поля радуют глаз наливающимся зерном. Картина сельской идиллии, написанная всеми оттенками зеленого, поднимает настроение и вселяет уверенность в завтрашнем дне. Ведь есть же у нас такие трудолюбивые!

Насколько велико хозяйство фермера Пирогова, сразу и не скажешь. Александр взял несколько небольших полей вокруг Дружноселья и привел в надлежащий вид. На данный момент под озимыми и яровыми культурами – 130 га, а всего в хозяйстве - около 220 га земли.

- У нас на полях растет ячмень, тритикале, пшеница, овес. Все – на кормовые цели. Комбикорма сейчас очень сильно подорожали, поэтому фермеры, занимающиеся мясным и молочным направлением животноводства, переходят на зерно. Зерна в Ленинградской области не хватает. Его везут к нам с юга страны. С транспортными и прочими расходами получается дорого, в два раза дороже, чем там, где его вырастили. Поэтому у нас сейчас очень хороший спрос, - поясняет фермер.

Александр – местный житель. Учился в Сиверской школе. Профессию слесаря-автомеханика получил в Сиверском профессионально-техническом училище. Работал дальнобойщиком, но со временем разочаровался в этом деле. Говорит, крутишь баранку без выходных, спишь в машине, а толку никакого.

- Почему решил стать фермером? Как-то само пришло. Сельский труд для меня привычен с детства, - поясняет Александр.

Начинал свое фермерство Александр Пирогов с разведения крупного рогатого скота и молочного направления. Затем принял решение поменять профиль.

- Сначала мы взяли в аренду помещение и поставили коров и быков, - рассказывает Александр. - Купили итальянский танк молочного охлаждения. Готовили и развозили творог и сметану. Спрос оказался нестабильным: летом дачники брали хорошо, а зимой спрос падал. Позанимался молоком около пяти лет. Потом перешел на кормопроизводство, заготавливали сено. Это мне ближе. По специфике, мне кажется, работа более мужская, техничная. Зерном мы занимаемся третий год и планируем развиваться дальше.

Александр все время говорит «мы». В хозяйстве, так сказать, семейный подряд. Жена Екатерина отвечает за бухгалтерию, работает с документами. Помогают папа, мама и все, у кого есть свободное время. У Александра двое сыновей: 18-летний Кирилл и 11-летний Роман. Они с самого детства помогали на ферме, а сейчас помогают с сеном и зерном.

Для работы в поле закуплена техника – два трактора «МТЗ», комбайн «Енисей» и различная навесная-прицепная техника для обработки земли.

- Пока справляемся своими силами, - отмечает Александр.

Любо-дорого посмотреть на аккуратно обработанные поля. Особенно, когда по соседству все борщевиком и бурьяном заросло. За примерами далеко ехать не нужно. Есть с чем сравнить. В этом году за свой счет фермер Пирогов не только свои земли от борщевика очищал, но и земли поселения. Нанимал работника на 2-3 дня, и тот, где косил борщевик, а где химией опрыскал. По-другому с этой заразой не справиться.

Казалось бы, человек труда на селе всегда должен быть в почете, всеми уважаем, и его должны во всем поддерживать. Но… Оказывается, в наше время это не всегда так. Деятельность фермера по очистке полей от кустарника, их восстановлению и возвращению в оборот земель сельхозназначения вызывает непонимание и раздражение.

- С людьми очень трудно договориться, - говорит Александр Пирогов. - Особенно с теми, кто приехал из мегаполиса на дачу. Кого только на меня не насылали… Со временем я научился относиться к этому спокойнее. А раньше очень близко к сердцу принимал. Только мы очистили поле от кустарника, ветки еще не успели убрать, как на меня написали заявление в администрацию. Конечно, мы их уберем, но фермеру все сразу не успеть… Удивляет такое пристальное внимание соседей, ведь десятки лет до этих бесхозных полей никому дела не было. Никто не хочет в кирзовых сапогах по полю ходить, да в тракторе потеть. Есть очень агрессивные «юристы из Питера», которые угрожают расправой за срубленный куст, который, кстати, растет на моем поле. Другие говорят, что я рублю лес. А эти земли были и есть сельхозназначения, еще до того, как вокруг выросли дачи с видом на этот кустарник. Это поля, и по закону я их обязан очистить от кустарника и сорной травы. Я за эту землю плачу налоги, плачу аренду и работаю на этой земле. Мне некогда заниматься судами и дрязгами.

Село без фермера – это не село, а дачный поселок. Чтобы оно могло и себя прокормить, и продовольственную безопасность страны поддержать, государство ввело различные виды помощи и поддержки агропромышленным и фермерским хозяйствам.

Как и многие фермеры, Александр Пирогов пользуется господдержкой.

- Помощь государства очень важна для фермера. Я получаю часть возмещения затрат на семена и часть возмещения затрат на технику. Конечно, это нам очень помогает, - отмечает Александр.

Кроме того, по его мнению, фермеру нужна помощь удобрениями. У нас почвы бедные: без удобрений никак, а цены на них большие и продолжают расти. Нужна более существенная помощь и в приобретении новой техники.

- Мне предлагают взять еще земли, но техники не хватает. Хорошая современная техника - когда проехал, и поле готово, на ней же посеял и урожай собрал - стоит много денег. Дотация на технику есть. Но условия неприемлемые: сначала купи, а потом часть денег на возмещение затрат получишь. Когда же цены на все постоянно растут, попробуй фермер - накопи денег. В лизинг брать – значит кормить еще и лизинговую кампанию. Лизинг потянет крупный аграрий с мощными оборотами средств. Да и те не всегда могут отдать деньги - разоряются. Фермер же, который десять лет вкалывал, поля расчищал, рисковать с лизингом не будет. Была бы другая программа – можно было бы купить технику и увеличить площадь полей, - размышляет Александр Пирогов.

Может, когда-нибудь и такую поддержку получит фермер. Тогда на следующий год новенький трактор будет работать в поле, а фермерское хозяйство получит дальнейшее развитие.



