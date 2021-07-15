Ленинградские коммунальщики активно вакцинируются

В профильном комитете по ЖКХ задали планку: здесь уже вакцинировано более 60% сотрудников. В Фонде капитального ремонта поставили прививку 56% работников, в центре компетенций и учебно-курсовом комбинате — больше трети. Уже вакцинирован от коронавируса каждый четвертый работник Леноблводоканала.

Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области — в лидерах среди отраслей, которые активно прививаются. Такая позиция предсказуема: они много общаются с жителями, в том числе приходят к ним домой. Важно, чтобы работа с населением была безопасной, ведь вызвать коммунальщиков могут и пожилые люди, и заболевшие.

«Предприятие ведет активную политику по борьбе с вирусом. В силу специфики работы с питьевой водой вакцинация ― важное мероприятие для поддержания бесперебойной работы. Мы продолжаем соблюдать все необходимые правила профилактики для безопасности наших сотрудников и абонентов. Специалистами проводится регулярная термометрия и санобработка с дезинфекцией спецтехники», ― подчеркнули в ГУП «Леноблводоканал».

Среди тех, кто пока не поставил прививку от коронавируса — сотрудники, переболевшие в предыдущие полгода или получившие медотвод. Остальные записаны на прививки на ближайшее время.