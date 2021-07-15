Ленинградские коммунальщики активно вакцинируются

В профильном комитете по
ЖКХ задали планку: здесь уже вакцинировано более 60% сотрудников. В Фонде
капитального ремонта поставили прививку
56% работников, в центре компетенций и учебно-курсовом комбинате —
больше трети. Уже вакцинирован от коронавируса каждый четвертый работник
Леноблводоканала.
Работники сферы
жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области — в лидерах среди
отраслей, которые активно прививаются. Такая позиция предсказуема: они много
общаются с жителями, в том числе приходят к ним домой. Важно, чтобы работа с
населением была безопасной, ведь вызвать коммунальщиков могут и пожилые люди, и
заболевшие.
«Предприятие ведет
активную политику по борьбе с вирусом. В силу специфики работы с питьевой водой
вакцинация ― важное мероприятие для поддержания бесперебойной работы. Мы
продолжаем соблюдать все необходимые правила профилактики для безопасности
наших сотрудников и абонентов. Специалистами проводится регулярная термометрия
и санобработка с дезинфекцией спецтехники», ― подчеркнули в ГУП
«Леноблводоканал».
Среди тех, кто пока не
поставил прививку от коронавируса — сотрудники, переболевшие в предыдущие полгода или получившие медотвод.
Остальные записаны на прививки на ближайшее время.