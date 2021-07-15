Лучший учитель по ОБЖ!

Победителем в номинации «Учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» стал Валерий Хямяляйнен, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности Коммунарской школы № 1 Гатчинского района.

Жюри конкурса, в состав которого вошли представители Главного управления МЧС России по Ленинградской области и областного Комитета общего и профессионального образования, оценивало участников по трем основным показателям: результатам работы преподавателя, оснащенности учебных классов «ОБЖ» материальной базой, презентации открытого урока.