Лучший учитель по ОБЖ!

Лучший учитель по ОБЖ!

Стали известны итоги регионального конкурса «Учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Преподаватель года по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».

Рубрики : Образование     15 Jul 2021

Победителем в номинации «Учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» стал Валерий Хямяляйнен, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности Коммунарской школы № 1 Гатчинского района.

Жюри конкурса, в состав которого вошли представители Главного управления МЧС России по Ленинградской области и областного Комитета общего и профессионального образования, оценивало участников по трем основным показателям: результатам работы преподавателя, оснащенности учебных классов «ОБЖ» материальной базой, презентации открытого урока.

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