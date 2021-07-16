«Поэзия — венец познанья»

«Поэзия — венец познанья»

В музее «Дачная столица» открылась выставка, посвящённая 200-летию Аполлона Майкова. В выставочном зале музея представлены портреты представителей рода Майковых, копии документов об обучении в Петербургском университете, фотографии дачного отдыха, нотные тексты музыкальных произведений на стихи Майкова.

Рубрики : Культура     16 Jul 2021

Открытие выставки состоялось 4 июля, в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения А.Н. Майкова. Приветствуя гостей вернисажа, глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев отметил выдающийся вклад Аполлона Майкова в строительство Петропавловского храма на улице Церковной (ныне Красная), создании народной школы и библиотеки.

Главный хранитель музея Е.А. Нарышкина отметила, что партнёрами в создании выставки выступили Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Пушкинский дом, предоставившие цифровые копии уникальнейших документов.

Сотрудник библиотеки им. Майкова Л.П. Киселёва рассказала о состоявшихся мероприятиях, посвящённых юбилею поэта, в том числе об открытии бюста у здания Сиверской библиотеки.

 Выставка, посвящённая А. Майкову, продлится в музее «Дачная столица» до 25 августа.

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