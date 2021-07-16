«Поэзия — венец познанья»

Открытие
выставки состоялось 4 июля, в рамках юбилейных мероприятий, посвященных
200-летию со дня рождения А.Н. Майкова. Приветствуя гостей вернисажа, глава
администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев отметил выдающийся вклад
Аполлона Майкова в строительство Петропавловского храма на улице Церковной
(ныне Красная), создании народной школы и библиотеки.
Главный
хранитель музея Е.А. Нарышкина отметила, что партнёрами в создании выставки
выступили Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея,
Пушкинский дом, предоставившие цифровые копии уникальнейших документов.
Сотрудник
библиотеки им. Майкова Л.П. Киселёва рассказала о состоявшихся мероприятиях,
посвящённых юбилею поэта, в том числе об открытии бюста у здания Сиверской
библиотеки.