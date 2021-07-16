«Поэзия — венец познанья»

Открытие выставки состоялось 4 июля, в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения А.Н. Майкова. Приветствуя гостей вернисажа, глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев отметил выдающийся вклад Аполлона Майкова в строительство Петропавловского храма на улице Церковной (ныне Красная), создании народной школы и библиотеки.

Главный хранитель музея Е.А. Нарышкина отметила, что партнёрами в создании выставки выступили Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Пушкинский дом, предоставившие цифровые копии уникальнейших документов.

Сотрудник библиотеки им. Майкова Л.П. Киселёва рассказала о состоявшихся мероприятиях, посвящённых юбилею поэта, в том числе об открытии бюста у здания Сиверской библиотеки.

Выставка, посвящённая А. Майкову, продлится в музее «Дачная столица» до 25 августа.