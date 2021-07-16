«Русский сфинкс» и «Единство многообразия»

Споры вокруг учения основательницы Теософского общества Елены Блаватской, изложенного в книгах «Тайная доктрина» и «Разоблаченная Изида», не утихают на протяжении многих десятилетий. Вся жизнь Блаватской была посвящена изучению мудрости Востока и открытию знаний Востока современной цивилизации.

Выставка «Русский сфинкс» посвящена сразу двум памятным датам: в 2021 году исполняется 190 лет со дня рождения и 130 лет со дня ухода из жизни Елены Блаватской (1831–1891). О жизни Елены Блаватской, её духовном пути и научных предвидениях, подтвержденных современной наукой, рассказала сотрудник Санкт-Петербургского отделения Международного центра Рерихов Т.В. Александрова.

Елена Петровна Блаватская (Ган) родилась в Екатеринославе (позднее Днепропетровск), в дворянской семье с богатой древней родословной и традициями. Её отец служил в конной артиллерии, а мать, Елена Ган (Фадеева), была известной писательницей. Елена росла очень одаренной и необычной девочкой, в которой сильный и непреклонный характер сочетался с необыкновенным милосердием и состраданием к людям.

Получив прекрасное образование, Елена Блаватская отправилась на поиски истины, не раз совершив кругосветное путешествие и знакомясь при этом с учениями, верованиями традициями, обрядами самых разных народов мира. Путешествуя, она поняла, что многие знания утеряны, а учения и религии искажены. Елена Блаватская была уверена, что путеводные вехи, которые могут вывести человечество на путь эволюционного развития, заключены в древнейшей мудрости Востока.

В своих трудах Е.П.Блаватская проанализировала целый свод древних учений, религиозных концепций, древних ритуалов и символики разных народов, доказав, что все они берут свое начало из единого источника Божественной мудрости.

Идеи Елены Блаватской оказали большое влияние на многих знаменитых людей конца XIX - начала XX веков. Среди них — Лев Толстой, А. Белый, В. Кандинский, Г. Уэллс, А. Эйнштейн, Т. Эдисон, М. Метерлинк, Ян Сибелиус, Дж. Рассел, Дж. Лондон. Многие из её научных предвидений стали настоящими открытиями, подтвержденными наукой XX века.

В рамках выставки «Русский сфинкс» представлена ещё одна необычная экспозиция — «Единство в многообразии». Это цикл фотографий и документов, демонстрирующих так называемый эффект Кирлиана — свечение различных объектов в электромагнитных полях.

На выставке можно увидеть материалы, посвященные истории этого явления и семье его открывателей — изобретателей Семена и Валентины Кирлиан. Еще в самом начале исследований Кирлианы установили интересную закономерность: любой живой объект, помещенный в поле тока высокой частоты, давал на фотопленке свечение, характер которого зависел от состояния снимаемого объекта. Этот вывод до сих пор является предметов многих научных споров. Однако есть ученые, которые продолжают серьезные исследования этого эффекта. Так, например, были установлены отличия между свечением только что сорванного листа дерева и его же через некоторое время. Разным «цветом» светятся руки здорового человека, больного, просто уставшего или в состоянии депрессии.

Выставки «Русский сфинкс» и «Единство многообразия» будут открыты в библиотеке им. А.И. Куприна до конца июля.



