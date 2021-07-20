Гранты губернатора — лучшим социальным инициативам

Экспертный совет подвел итоги конкурсного отбора по предоставлению в 2021 году субсидии «Грант Губернатора Ленинградской области» социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов.

«Хочу поблагодарить всех членов экспертного совета конкурса: им пришлось проделать большую работу, рассмотрев 100 заявок, в том числе — в ходе очной защиты. Благодарность — участникам конкурса и пожелания успеха — его победителям: верю, что их проекты будут реализованы в интересах жителей Ленинградской области», — отметила вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

Обладателями грантов губернатора области стали проекты по 11 направлениям. В топ-3 - «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» — 7 проектов, «Сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание» — 6 проектов, «Охрана окружающей среды и защита животных» — 4 проекта.

В числе победителей – Школа третьего возраста и Центр патриотического воспитания «Чкалов парк» из Гатчинского района.

Список победителей конкурсного отбора опубликован на сайте комитета общественных коммуникаций Ленинградской области в разделе «СО НКО», а также на сайте конкурса в разделе «Документы». Кроме того, на сайте ленобласть.гранты.рф можно подробнее ознакомиться с описанием каждого проекта, принявшего участие в конкурсе.

Некоторые проекты стартуют уже в июле, реализация всех проектов завершится 31 декабря этого года.