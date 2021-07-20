Гранты губернатора — лучшим социальным инициативам

Экспертный совет подвел итоги конкурсного отбора по
предоставлению в 2021 году субсидии «Грант Губернатора Ленинградской области»
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов.
«Хочу поблагодарить всех членов экспертного совета
конкурса: им пришлось проделать большую работу, рассмотрев 100 заявок, в том
числе — в ходе очной защиты.
Благодарность — участникам конкурса и пожелания успеха — его
победителям: верю, что их проекты будут реализованы в интересах жителей Ленинградской области», — отметила
вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.
Обладателями грантов губернатора области стали проекты
по 11 направлениям. В топ-3 - «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового
образа жизни» — 7 проектов, «Сохранение исторической памяти, патриотическое
воспитание» — 6 проектов, «Охрана
окружающей среды и защита животных» — 4 проекта.
В числе победителей – Школа третьего возраста и
Центр патриотического воспитания «Чкалов парк» из Гатчинского района.
Список победителей конкурсного отбора опубликован на
сайте комитета общественных коммуникаций Ленинградской области в разделе «СО
НКО», а также на сайте конкурса в разделе «Документы». Кроме того, на сайте
ленобласть.гранты.рф можно подробнее ознакомиться с описанием каждого проекта,
принявшего участие в конкурсе.
Некоторые проекты стартуют уже в июле, реализация
всех проектов завершится 31 декабря этого года.