На вопросы о вакцинации ответит главный эпидемиолог области

Позвонить и задать свой вопрос о вакцинации можно с 14.00 до 16.00. «Прямая линия» организована Центром управления регионом на основании анализа самых частых обращений граждан в открытых источниках и на платформе «Госуслуги.Решаем вместе» при поддержке Администрации Ленинградской области.

Номера телефонов для звонков:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

+7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.