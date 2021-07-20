На вопросы о вакцинации ответит главный эпидемиолог области

На вопросы о вакцинации ответит главный эпидемиолог области

21 июля на вопросы о вакцинации жителям региона по телефону ответит главный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова.

Рубрики : COVID-19     20 Jul 2021

Позвонить и задать свой вопрос о вакцинации можно с 14.00 до 16.00. «Прямая линия» организована Центром управления регионом на основании анализа самых частых обращений граждан в открытых источниках и на платформе «Госуслуги.Решаем вместе» при поддержке Администрации Ленинградской области. 

 

Номера телефонов для звонков:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

+7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+