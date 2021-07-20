На вопросы о вакцинации ответит главный эпидемиолог области

Позвонить и задать свой вопрос о вакцинации можно с
14.00 до 16.00. «Прямая линия» организована Центром управления регионом на
основании анализа самых частых обращений граждан в открытых источниках и на
платформе «Госуслуги.Решаем вместе» при поддержке Администрации Ленинградской
области.
Номера
телефонов для звонков:
006 – набирается со стационарного телефона,
расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона
бесплатный.
+7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость
определяется по тарифу, установленному оператором связи.