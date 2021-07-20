Усть-Луга приглашает на работу

Потребность в персонале для строительства газохимического завода в Усть-Луге обсуждалась на встрече службы занятости населения Ленинградской области с подрядчиком строительства – Китайской национальной химической инженерно-строительной корпорацией Seven (CC7).

По информации компании СС7, сегодня на площадке работают около 600 человек, из них 180 – иностранные специалисты. Наши соотечественники занимают должности инженеров-строителей, инженеров-геодезистов, специалистов по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, бухгалтеров, водителей, переводчиков, специалистов по кадрам, инженеров-автомехаников, прорабов, IT-специалистов, администраторов и другие.

При этом на объекте требуются инженеры производственно-технического отдела, геодезисты, стропальщики, сварщики, водители, административный и рабочий персонал. На эту работу приглашают жителей Кингисеппского района, Ленинградской области и других регионов России. Получить информацию о вакансиях можно в Кингисеппском филиале Центра занятости населения.

На территории будущего комплекса к 1 сентября будет построен жилой городок для 1200 работников. К концу года завершится строительство его второй очереди, что позволит в целом разместить 3600 человек, занятых на стройке. Сегодня организована развозка работников, проживающих в поселках Усть-Луга и Куземкино и городе Кингисепп.

Напомним, газохимический завод и газоперерабатывающий завод войдут в состав Комплекса по переработке этансодержащего газа. Сырьем для газохимического предприятия станет этан, получаемый на интегрированном предприятии — газоперерабатывающем комплексе. Газохимическое предприятие будет крупнейшим в мире заводом по производству полиэтилена мощностью до 3 млн тонн готовой продукции в год.