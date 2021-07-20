Усть-Луга приглашает на работу

Потребность в персонале для строительства
газохимического завода в Усть-Луге обсуждалась на встрече службы занятости
населения Ленинградской области с подрядчиком строительства – Китайской
национальной химической инженерно-строительной корпорацией Seven (CC7).
По информации компании СС7, сегодня на площадке
работают около 600 человек, из них 180 – иностранные специалисты. Наши
соотечественники занимают должности инженеров-строителей,
инженеров-геодезистов, специалистов по охране труда, промышленной безопасности
и охране окружающей среды, бухгалтеров, водителей, переводчиков, специалистов
по кадрам, инженеров-автомехаников, прорабов, IT-специалистов, администраторов
и другие.
При этом на объекте требуются инженеры
производственно-технического отдела, геодезисты, стропальщики, сварщики,
водители, административный и рабочий персонал. На эту работу приглашают жителей
Кингисеппского района, Ленинградской области и других регионов России. Получить
информацию о вакансиях можно в Кингисеппском филиале Центра занятости
населения.
На территории будущего комплекса к 1 сентября будет
построен жилой городок для 1200 работников. К концу года завершится строительство
его второй очереди, что позволит в целом разместить 3600 человек, занятых на
стройке. Сегодня организована развозка работников, проживающих в поселках
Усть-Луга и Куземкино и городе Кингисепп.
Напомним, газохимический завод и
газоперерабатывающий завод войдут в состав Комплекса по переработке
этансодержащего газа. Сырьем для газохимического предприятия станет этан,
получаемый на интегрированном предприятии — газоперерабатывающем комплексе.
Газохимическое предприятие будет крупнейшим в мире заводом по производству
полиэтилена мощностью до 3 млн тонн готовой продукции в год.