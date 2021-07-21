Запрет на посещение лесов: нарушителям грозит ужесточение штрафов

В этом году площадь, пройденная пожарами, составила
в Ленинградской области уже 0,73 гектара, для сравнения в прошлом году эта
цифра была 0, 3 гектара и 0,27 в 2019 году. Самые пострадавшие районы, где было
зафиксировано около 160 пожаров ― Приозерский и Выборгский ― из-за популярности
отдыха на Карельском перешейке.
Причина пожаров ― нарушение особого режима посещения
лесов отдыхающими и неосторожное обращение с огнем. Во время рейдов и работы
«летучих отрядов» нарушители реагируют агрессивно даже на людей в форме.
Важную роль в сложившейся ситуации играют
превентивные меры. В частности, в лесах ― это противопожарные рвы, в населенных
пунктах, СНТ и лагерях отдыха ― работа с людьми, проверка требований
безопасности. Играет роль подготовка личного состава, а также самоотверженность
всех пожарных, включая добровольцев. На данный момент продолжительность
отдельных дежурств, во время которых пожары начинаются один за другим,
составляет до 4 суток.
По словам председателя комитета природных ресурсов
Павла Немчинова, предварительная подготовка помогает сейчас при возгорании
локализовать лесной пожар в первые сутки, не дать ему распространиться. Самый
продолжительный пожар из-за удаленности и труднодоступности места возникновения
был только один ― в Волосовском районе. «Важно отметить высокий уровень
взаимодействия, которого удалось достичь в этом году», ― отметил он совместную
работу федеральных и региональных ведомств.
«В июне в
Ленинградской области был установлен особый противопожарный режим и запрет на
посещение лесов. Из-за нарушений ежесуточно начинается около 20 пожаров», ―
отметил, начальник Леноблпожспаса Алексей Акуленко.
Иван Кремешков, представитель МЧС, рассказал о
профилактической работе, раздаче печатной продукции и регулярном
патрулировании, при котором особое внимание уделяют местам массового отдыха
граждан, а также населенным пунктам и учреждениям, расположенным на границе с
лесами.
Большое значение в жаркую погоду имеют и вопросы
надежного водоснабжения.
«В начале лета самыми горячими точками в регионе
стали Тосненский, Кировский, Выборгский и Приозерский районы. Там, где работает
Леноблводоканал, введено около 10 новых скважин и новые водоводы. Наши
специалисты оперативно выезжали, отрабатывали обращения жителей, организовывали
подвоз питьевой воды. Есть поручение губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко Леноблводоканалу — пробурить дополнительные скважины. Уже
сделали в Рощино и Мичуринском, сейчас на очереди ― Сосново», ― отметил
генеральный директор ГУП «Леноблводоканал» Сергей Морозов.
В связи с понижением температуры на смену загорающим
придут любители «тихой охоты», и последующие нарушения запрета на посещение
лесов могут способствовать тому, что сложная пожарная ситуация в регионе
сохранится.
В случае обнаружения лесных пожаров звоните по
телефону регионального пункта диспетчерского управления «Ленобллес» 908-91-11, единой федеральной прямой линии
лесной охраны 8-800-100-94-00, а так же – 101 и 112.