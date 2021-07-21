Запрет на посещение лесов: нарушителям грозит ужесточение штрафов

В этом году площадь, пройденная пожарами, составила в Ленинградской области уже 0,73 гектара, для сравнения в прошлом году эта цифра была 0, 3 гектара и 0,27 в 2019 году. Самые пострадавшие районы, где было зафиксировано около 160 пожаров ― Приозерский и Выборгский ― из-за популярности отдыха на Карельском перешейке.

Причина пожаров ― нарушение особого режима посещения лесов отдыхающими и неосторожное обращение с огнем. Во время рейдов и работы «летучих отрядов» нарушители реагируют агрессивно даже на людей в форме.

Важную роль в сложившейся ситуации играют превентивные меры. В частности, в лесах ― это противопожарные рвы, в населенных пунктах, СНТ и лагерях отдыха ― работа с людьми, проверка требований безопасности. Играет роль подготовка личного состава, а также самоотверженность всех пожарных, включая добровольцев. На данный момент продолжительность отдельных дежурств, во время которых пожары начинаются один за другим, составляет до 4 суток.

По словам председателя комитета природных ресурсов Павла Немчинова, предварительная подготовка помогает сейчас при возгорании локализовать лесной пожар в первые сутки, не дать ему распространиться. Самый продолжительный пожар из-за удаленности и труднодоступности места возникновения был только один ― в Волосовском районе. «Важно отметить высокий уровень взаимодействия, которого удалось достичь в этом году», ― отметил он совместную работу федеральных и региональных ведомств.

«В июне в Ленинградской области был установлен особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов. Из-за нарушений ежесуточно начинается около 20 пожаров», ― отметил, начальник Леноблпожспаса Алексей Акуленко.

Иван Кремешков, представитель МЧС, рассказал о профилактической работе, раздаче печатной продукции и регулярном патрулировании, при котором особое внимание уделяют местам массового отдыха граждан, а также населенным пунктам и учреждениям, расположенным на границе с лесами.

Большое значение в жаркую погоду имеют и вопросы надежного водоснабжения.

«В начале лета самыми горячими точками в регионе стали Тосненский, Кировский, Выборгский и Приозерский районы. Там, где работает Леноблводоканал, введено около 10 новых скважин и новые водоводы. Наши специалисты оперативно выезжали, отрабатывали обращения жителей, организовывали подвоз питьевой воды. Есть поручение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Леноблводоканалу — пробурить дополнительные скважины. Уже сделали в Рощино и Мичуринском, сейчас на очереди ― Сосново», ― отметил генеральный директор ГУП «Леноблводоканал» Сергей Морозов.

В связи с понижением температуры на смену загорающим придут любители «тихой охоты», и последующие нарушения запрета на посещение лесов могут способствовать тому, что сложная пожарная ситуация в регионе сохранится.

В случае обнаружения лесных пожаров звоните по телефону регионального пункта диспетчерского управления «Ленобллес» 908-91-11, единой федеральной прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, а так же – 101 и 112.