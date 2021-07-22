Детский сад сегодня – какой он?

- За более чем двести лет
система дошкольного воспитания в нашей стране развивалась и реформировалась не
один раз. Новый закон об образовании послужил возникновению большой
вариативности дошкольного образования и росту требований к его качеству, -
рассказывает Виктория Васильевна. - В связи с этим, проблемы репутации,
общественного мнения об обучении дошкольников и проблемы формирования
привлекательного образа детского сада получают все больший резонанс в обществе.
Семьи, в которых нет дошкольников, мало представляют, чем живет современный
детский сад. А там, где есть дошколята, знают только свое учреждение, своих
воспитателей. А ведь в каждом детском саду есть что-то особенное: свои
инновации и успехи, о которых хочется рассказать, поделиться опытом.
По мнению Виктории Дычко,
сейчас наступило благоприятное время для развития творческого потенциала
воспитанников, педагогов и руководителей дошкольных учреждений. Достойное
финансирование и насыщенность образовательной среды не только игрушками и
пособиями, но и огромным количеством интерактивных средств делает процесс
обучения и развития дошкольников интересным не только для них самих, но и для
всех, кто работает в современных детских садах.
- Ассоциация лучших
дошкольных образовательных организаций и педагогов при содействии Комитета по
образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации и в содружестве с
другими общественными организациями ежегодно организует разнообразные конкурсы,
участие в которых дает возможность познакомиться с опытом коллег из разных
регионов нашей страны, - делится Виктория Васильевна. – VIII Федеральный
научно-общественный конкурс «Восемь жемчужин дошкольного образования - 2021»
проводится как социальная акция по реализации Плана «Десятилетия Детства» на
2018-2027 годы (указ Президента РФ от 27.05.2017) в целях выявления и
распространения опыта по содействию развития образовательных и
научно-методических организаций. Наш детский сад стал участником конкурса в
номинации «Медийный образ дошкольного образования». В нашей номинации
представлено 17 проектов от учреждений со всей России: Белгорода и
Новоуральска, Подмосковья и Приморского края, других регионов, и мы желаем всем
нашим коллегам профессиональных успехов и творческих достижений.
Эту номинацию детский сад
№ 50 поселка Вырица выбрал для того, чтобы с помощью средств массовой
информации, телевидения, Интернет-технологий не просто рассказать о своем
детском саде, но и на личном примере показать, как изменилось дошкольное
образование сегодня, какие возможности оно дает детям, как помогает их
развитию, взрослению, социализации.
Педагоги вырицкого
детского сада представили на конкурс проект, который так и называется - «Новый
медийный образ детского сада». Через интернет, на страницах сайта комитета
образования Гатчинского района, официального сайта дошкольного учреждения и в
социальной сети публикуются новости обо всем интересном в жизни детского сада,
работе педагогов, нововведениях в практику работы.
Во время учебного года
воспитатели ежедневно публикуют в родительских интернет-группах новости дня,
делятся впечатлениями и получают обратную связь от родителей.
Например, о том, как
поздравляли с победой в конкурсе профессионального мастерства лучшего педагога-психолога
Гатчинского района 2020 года Александру Сергеевну Александрову.
Как с октября по май
воспитанники и родители собрали 54 килограмма «Крышечек доброТЫ». Вырученные от
сбора крышечек средства были направлены в фонд «Солнце» на нужды детей с особыми
потребностями.
Или как получали награды
за победу в конкурсе Ассоциации «Маленький гений». Чтобы стать победителем,
участникам необходимо было выбрать определенный творческий маршрут и вместе с
педагогом-куратором его преодолеть, выполнив семь творческих заданий. Все
победители были удостоены диплома и звезды «Маленького гения».
Специалисты детского сада
делятся опытом и рассказывают об успехах и на страницах районных газет. В этом
году у детского сада был первый опыт взаимодействия с телевидением – снимали
репортаж о музыкальном руководителе Алле Мирчевне Зверьковой и ее ансамбле
ручных колокольчиков «Соловушки». Несмотря на свой юный возраст, участники
ансамбля - неоднократные победители всероссийских и даже международных
музыкальных конкурсов.
- Наша цель – показать,
каков он, детский сад ХХI века, - говорит Виктория Васильевна Дычко. -
Сформировать не только у родителей, но и в обществе в целом восприятие
дошкольного учреждения как современного центра образования и поддержки ребенка,
первой «стартовой площадки» для его дальнейшего успешного развития и
взросления.