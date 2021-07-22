Детский сад сегодня – какой он?

- За более чем двести лет система дошкольного воспитания в нашей стране развивалась и реформировалась не один раз. Новый закон об образовании послужил возникновению большой вариативности дошкольного образования и росту требований к его качеству, - рассказывает Виктория Васильевна. - В связи с этим, проблемы репутации, общественного мнения об обучении дошкольников и проблемы формирования привлекательного образа детского сада получают все больший резонанс в обществе. Семьи, в которых нет дошкольников, мало представляют, чем живет современный детский сад. А там, где есть дошколята, знают только свое учреждение, своих воспитателей. А ведь в каждом детском саду есть что-то особенное: свои инновации и успехи, о которых хочется рассказать, поделиться опытом.

По мнению Виктории Дычко, сейчас наступило благоприятное время для развития творческого потенциала воспитанников, педагогов и руководителей дошкольных учреждений. Достойное финансирование и насыщенность образовательной среды не только игрушками и пособиями, но и огромным количеством интерактивных средств делает процесс обучения и развития дошкольников интересным не только для них самих, но и для всех, кто работает в современных детских садах.

- Ассоциация лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов при содействии Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации и в содружестве с другими общественными организациями ежегодно организует разнообразные конкурсы, участие в которых дает возможность познакомиться с опытом коллег из разных регионов нашей страны, - делится Виктория Васильевна. – VIII Федеральный научно-общественный конкурс «Восемь жемчужин дошкольного образования - 2021» проводится как социальная акция по реализации Плана «Десятилетия Детства» на 2018-2027 годы (указ Президента РФ от 27.05.2017) в целях выявления и распространения опыта по содействию развития образовательных и научно-методических организаций. Наш детский сад стал участником конкурса в номинации «Медийный образ дошкольного образования». В нашей номинации представлено 17 проектов от учреждений со всей России: Белгорода и Новоуральска, Подмосковья и Приморского края, других регионов, и мы желаем всем нашим коллегам профессиональных успехов и творческих достижений.

Эту номинацию детский сад № 50 поселка Вырица выбрал для того, чтобы с помощью средств массовой информации, телевидения, Интернет-технологий не просто рассказать о своем детском саде, но и на личном примере показать, как изменилось дошкольное образование сегодня, какие возможности оно дает детям, как помогает их развитию, взрослению, социализации.

Педагоги вырицкого детского сада представили на конкурс проект, который так и называется - «Новый медийный образ детского сада». Через интернет, на страницах сайта комитета образования Гатчинского района, официального сайта дошкольного учреждения и в социальной сети публикуются новости обо всем интересном в жизни детского сада, работе педагогов, нововведениях в практику работы.

Во время учебного года воспитатели ежедневно публикуют в родительских интернет-группах новости дня, делятся впечатлениями и получают обратную связь от родителей.

Например, о том, как поздравляли с победой в конкурсе профессионального мастерства лучшего педагога-психолога Гатчинского района 2020 года Александру Сергеевну Александрову.

Как с октября по май воспитанники и родители собрали 54 килограмма «Крышечек доброТЫ». Вырученные от сбора крышечек средства были направлены в фонд «Солнце» на нужды детей с особыми потребностями.

Или как получали награды за победу в конкурсе Ассоциации «Маленький гений». Чтобы стать победителем, участникам необходимо было выбрать определенный творческий маршрут и вместе с педагогом-куратором его преодолеть, выполнив семь творческих заданий. Все победители были удостоены диплома и звезды «Маленького гения».

Специалисты детского сада делятся опытом и рассказывают об успехах и на страницах районных газет. В этом году у детского сада был первый опыт взаимодействия с телевидением – снимали репортаж о музыкальном руководителе Алле Мирчевне Зверьковой и ее ансамбле ручных колокольчиков «Соловушки». Несмотря на свой юный возраст, участники ансамбля - неоднократные победители всероссийских и даже международных музыкальных конкурсов.

- Наша цель – показать, каков он, детский сад ХХI века, - говорит Виктория Васильевна Дычко. - Сформировать не только у родителей, но и в обществе в целом восприятие дошкольного учреждения как современного центра образования и поддержки ребенка, первой «стартовой площадки» для его дальнейшего успешного развития и взросления.



