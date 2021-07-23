60% сотрудников Сбербанка в Ленинградской области вакцинировались от COVID-19

60% сотрудников Сбербанка в Ленинградской области вакцинировались от COVID-19

60% сотрудников Сбербанка в Ленинградской области вакцинировались от COVID-19. С начала пандемии в Сбере были приняты беспрецедентные меры защиты здоровья сотрудников: организован штаб противодействия эпидемии, приобретены индивидуальные меры защиты персонала, во всех отделениях и офисах банка установлены рециркуляторы воздуха, проводится замер температуры у сотрудников. Добровольная вакцинация сотрудников стала продолжением профилактической работы по предотвращению заболевания и защите клиентов.

Рубрики : COVID-19     23 Jul 2021

Олег Тихомиров, директор головного отделения Сбербанка по Ленинградской области:

«Мы рассчитываем, что активная позиция Сбербанка в части вакцинации своего персонала поможет позитивно влиять на эпидемиологическую ситуацию не только в отдельно взятом городе, но и в Ленобласти в целом, так как через нашу широкую филиальную сеть и сотрудников банка ежедневно проходит большое количество клиентов. На сегодняшний день в области привито уже 60% коллектива и темпы вакцинации при этом продолжают расти».

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