60% сотрудников Сбербанка в Ленинградской области вакцинировались от COVID-19. С начала пандемии в Сбере были приняты беспрецедентные меры защиты здоровья сотрудников: организован штаб противодействия эпидемии, приобретены индивидуальные меры защиты персонала, во всех отделениях и офисах банка установлены рециркуляторы воздуха, проводится замер температуры у сотрудников. Добровольная вакцинация сотрудников стала продолжением профилактической работы по предотвращению заболевания и защите клиентов.
Олег Тихомиров, директор головного отделения Сбербанка
по Ленинградской области:
«Мы рассчитываем, что активная позиция Сбербанка
в части вакцинации своего персонала поможет позитивно влиять на
эпидемиологическую ситуацию не только в отдельно взятом городе, но и в
Ленобласти в целом, так как через нашу широкую филиальную сеть и сотрудников
банка ежедневно проходит большое количество клиентов. На сегодняшний день в
области привито уже 60% коллектива и темпы вакцинации при этом продолжают расти».
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